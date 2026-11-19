Encuentro histórico Los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin participaron en una reunión trilateral en China, donde discutieron temas relacionados con Ucrania, el mercado energético y la estabilidad internacional. (EFE)

Bajo la sombra de dos guerras y la incertidumbre económica mundial... los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin sostuvieron este jueves en Shenzhen, China, la primera reunión trilateral entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La agenda de esta histórica reunión, en la cual los tres líderes se comprometieron a reformar la ONU, la cual surgió en el consenso de la posguerra, incluyó el control de armas nucleares, la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto relacionado con Irán, la seguridad internacional y las relaciones entre las tres potencias.

En las intervenciones de apertura, Trump propuso iniciar conversaciones sobre la reducción de armas nucleares entre Estados Unidos, China y Rusia.

Xi Jinping afirmó, por su parte, que las armas nucleares no deben utilizarse ni amenazarse con su uso y pidió resolver las diferencias mediante el diálogo.

Entretanto, Putin señaló que los tres países comparten responsabilidades para preservar la estabilidad estratégica internacional.

¿Qué acuerdos anunciaron Trump, Xi Jinping y Putin?

Al término de la reunión, los tres gobiernos emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron que “nadie ganaría una guerra nuclear” e instaron a fortalecer el papel de organismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional (CPI), para evitar abusos de poder.

Trump, Xi Jinping y Putin acordaron, además, incrementar la cooperación para aumentar la producción y el suministro de petróleo, informó la agencia EFE.

Estados Unidos, China y Rusia se comprometen a “reformar” la ONU para que gane “eficacia”

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, aseguraron este jueves que comparten el compromiso de “impulsar la reforma” de las Naciones Unidas para que gane “eficacia”, según una declaración conjunta publicada tras su histórico encuentro trilateral en Shenzhen.

El objetivo es que la organización “afronte con más eficacia” los desafíos globales y “cumpla su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales”, de acuerdo con el texto.

A su vez, defendieron que la Corte Penal Internacional (CPI) y otros órganos similares “no abusen de sus poderes”, en una declaración conjunta tras su histórica reunión en Shenzhen.

“El principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales son fundamentales”, indica el texto oficial en lo que supone una crítica explícita a un organismo, la CPI, que mantiene vigente una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania.

33rd APEC Economic Leaders' Meeting SHENZHEN (China), 19/11/2026.- (L-R) Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump pose for a group photo before a trilateral meeting on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit at the Qilin Shanzhuang State Residence in Shenzhen, China, 19 November 2026. EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT (VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/EFE)

¿Qué ocurrió durante la visita de Trump a China?

Trump permaneció dos días en Shenzhen, donde sostuvo reuniones bilaterales con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el presidente chino, Xi Jinping, antes de participar en la primera reunión trilateral con este último y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Al concluir su visita, el presidente estadounidense partió rumbo a Washington a bordo del Air Force One.

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, acudió al aeropuerto para despedirlo acompañado por una guardia de honor.

Además de lo anterior, Trump también sostuvo varias reuniones con Putin y, durante una de ellas, lo llamó “amigo” y afirmó que mantienen una “gran relación”.

Esta cumbre reunió por primera vez en una misma mesa de negociación a los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia, países que concentran los mayores arsenales nucleares del mundo._Con información de EFE.