Relaciones China-EU El presidente de China, Xi Jinping, recibe a pie de la escalerilla del avión, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, este miércoles en Shenzhen (KEVIN FRAYER / POOL/EFE)

El presidente de China, Xi Jinping, recibió este miércoles personalmente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a pie de escalerilla del avión, a su llegada a Shenzhen. Se trata de un gesto sin precedentes en los 14 años que lleva como líder absoluto del gigante asiático y con el que parece querer enterrar la guerra comercial entre las dos superpotencias.

Tras el aterrizaje y todavía desde la puerta del avión presidencial, el mandatario republicano —necesitado de cariño tras perder el control del Congreso en las elecciones intermedias— levantó el puño al ver a su anfitrión: alguien le quiere. Ya en la pista del aeropuerto, los dos líderes se dieron un breve abrazo y conversaron.

La última vez que un máximo dirigente chino recibió a un mandatario extranjero a su llegada al país fue en 1959, cuando Mao Zedong dio la bienvenida al soviético Nikita Jruschov. De hecho, Mao tampoco tuvo ese gesto con Richard Nixon el 12 de febrero de 1972, cuando realizó la primera visita de un presidente estadounidense a China para sellar las relaciones diplomáticas con el régimen comunista.

La escena de este miércoles en Shenzhen invierte los papeles de septiembre en Washington, cuando fue Trump quien salió a recibir al presidente chino durante su visita de Estado.

«China es un país de cortesía y con una larga tradición de reciprocidad», le dijo Xi a Trump, según recoge la agencia estatal china Xinhua. Posteriormente, Trump afirmó que su recibimiento fue «muy agradable».

Poco después, Trump saludó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, ante la atenta mirada de Xi, antes de acudir al banquete de bienvenida del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que comienza este miércoles en la capital tecnológica china.

Es la primera vez que los dos mandatarios mantienen un encuentro personal desde su cita en Anchorage, Alaska, en agosto del pasado año, para hablar sobre la guerra de Ucrania, sin ningún resultado. Entonces, Trump también extendió la alfombra roja al líder ruso, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra relacionados con la muerte de civiles ucranianos.

Reunión trilateral histórica

El plato fuerte del viaje llegará este jueves, con una reunión trilateral en la que, según el Ministerio de Exteriores chino, los tres líderes debatirán sobre cómo «preservar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica en las relaciones entre grandes potencias».

Trump ha adelantado que quiere hablar sobre la limitación de los arsenales nucleares y las guerras de Ucrania e Irán. Por su parte, Xi tratará de prorrogar la tregua comercial entre China y EU que acordó con el mandatario republicano hace un año, en los márgenes de la cumbre del APEC de Busan (Corea del Sur), y que vence el 10 de enero.

La reunión de este jueves será histórica, puesto que nunca se han reunido los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos.