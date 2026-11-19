Tribu Awá Pueblo aislado que fue captado en cámara tras años de no ser visto. (Survival International)

Una tribu aislada del Amazonas tuvo contacto por primera vez en años. El encuentro preocupa a organizaciones internacionales, que especulan sobre un posible periodo de hambruna.

¿Qué se sabe sobre tribu aislada que fue vista en el amazonas?

Alrededor de 20 personas de la tribu awá, un pueblo aislado que habita en la Tierra Indígena de Araribóia de Brasil, fueron captadas en cámara esta semana. Así lo reportó Survival International, organización sin fines de lucro defensora de los derechos de los pueblos indígenas, que difundió videos en los que se puede observar a la tribu el pasado martes 17 de noviembre.

Según lo que reportó la ONG, los awá salieron con la intención de pedir tubérculos a su tribu vecina Guajajara, quienes supuestamente fueron los que tomaron el video. El acercamiento habría tenido lugar el 16 de noviembre en las inmediaciones de la aldea Tawari en el estado de Maranhão, al noroeste de Brasil.

“No se había producido un acercamiento similar con los awá en la historia reciente”, indicó Survival International. Esto levantó alarmas para la organización, pues indican que el acercamiento se debió posiblemente a que la tribu pasaba por un periodo de hambre y solicitaban alimento en un acto de desesperación. Señalaron el aspecto delgado que presentaban y especularon que su etilo de vida nómada puede estar siendo afectado por madereros, ganaderos y cazadores.

Ante esta situación, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) comunicó a la agencia de noticias Reuters que actualmente investiga videos y testimonios. Reuters a su vez no logró confirmar la fecha exacta en que fue grabado el video, pero descubrió que no se había subido al internet antes del pasado 17 de noviembre.

De acuerdo con datos de la propia Survival International, existen 196 pueblos no contactados alrededor del mundo, 95 por ciento se encuentran en el Amazonas. Estas son comunidades que deciden permanecer aisladas del resto de la civilización. Los awá en particular, según Funai, son un pueblo indígena de origen tupí-guaraní.