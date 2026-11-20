Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las empresas tecnológicas estadounidenses que construyan centros de datos de inteligencia artificial (IA) fuera del país enfrentarán fuertes sanciones económicas, con el argumento de que esas inversiones deben permanecer en territorio estadounidense para evitar que China concentre el desarrollo de esta infraestructura.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su gobierno no permitirá que los proyectos de centros de datos se trasladen a otras naciones y adelantó que impondrá castigos a las compañías que intenten hacerlo.

“No vamos a permitir que los centros de datos se vayan a otros países porque China se quedará con todos, y no vamos a permitir que eso ocurra”, declaró. Después agregó que aplicarán “sanciones enormes a las empresas que intenten hacerlo”.

Según lo difundido por la Associated Press, el presidente republicano también llamó a los habitantes de distintas comunidades estadounidenses a recibir las inversiones para instalar centros de datos y negociar beneficios con las compañías responsables de construirlos, en lugar de oponerse a los proyectos.

“Deberían aprovechar los centros de datos”, expresó Trump, al pedir que las empresas paguen por establecerse y aporten recursos a las localidades que reciben estas instalaciones. “Hagan que les paguen, hagan que le paguen a su comunidad, pero no los bloqueen”, insistió.

El mandatario reiteró así su postura de impulsar la construcción de infraestructura para inteligencia artificial dentro de Estados Unidos, una posición que ya había planteado antes de las elecciones intermedias.

Sin embargo, distintos sectores de la población han expresado rechazo a los grandes centros de datos debido a las exigencias de energía y los efectos que pueden tener en las comunidades donde se instalan. Ante las inconformidades, las principales compañías tecnológicas estadounidenses han ofrecido reducir los apoyos financiados con recursos públicos, compartir más información sobre sus proyectos y destinar mayores inversiones a las localidades que acepten recibirlos.

Senado busca acelerar proyectos

La presión por ampliar la capacidad energética del país también llegó al Congreso. El Senado estadounidense, controlado por los republicanos, aprobó el jueves una iniciativa bipartidista para agilizar los procesos de autorización de centrales eléctricas, líneas de transmisión y otras obras necesarias para ampliar el suministro de energía.

La legislación busca responder al crecimiento de la demanda eléctrica y contribuir a reducir los precios de la electricidad. Entre sus disposiciones contempla acortar los tiempos para iniciar grandes proyectos energéticos y establecer que los centros de datos cubran tanto el consumo de electricidad que generan como los costos de las mejoras necesarias en la red de transmisión.

El debate sobre estas instalaciones ha cobrado fuerza por el aumento de los precios de la electricidad y la preocupación de las comunidades ante el consumo energético de los grandes complejos tecnológicos. Estas inconformidades también impulsaron a candidatos demócratas que prometieron endurecer las medidas contra los centros de datos.

La postura de Trump busca mantener las inversiones tecnológicas dentro de Estados Unidos, mientras su gobierno y los legisladores enfrentan el desafío de ampliar la infraestructura energética necesaria para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial.