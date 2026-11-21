COP31

Las diferencias entre los países que exigen compromisos para abandonar los combustibles fósiles y los que rechazan incluir ese pacto tienen estancadas las negociaciones de la Cumbre Climática de Antalya (COP31), donde representantes de 200 naciones intentan alcanzar un acuerdo.

Las conversaciones continuaron este sábado, después de que venciera el plazo oficial para el viernes sin que las delegaciones lograran consensuar un documento. Existe la posibilidad de que la discusión se pueda prolongar hasta la madrugada, aunque no se descarta que la conferencia concluya sin una resolución conjunta.

El desacuerdo más visible gira en torno a la posible añadidura en el texto final una mención explícita al abandono de los hidrocarburos, convenio establecido hace 3 años en la COP28 de Dubái. La propuesta cuenta con el apoyo de la Unión Europea, pequeños Estados insulares del Pacífico y países latinoamericanos como Panamá y Guatemala, al contrario, los petroestados y grandes emisores, como India, se oponen.

Otro punto a destacar, es la exigencia de países en desarrollo para que las economías ricas incrementen los recursos destinados a financiar medidas de adaptación en contra del cambio climático.

El presidente de la COP31 y ministro de Medio Ambiente de Turquía, Murat Kurum, exigió a las naciones a evitar que las diferencias sobre la redacción del documento impidan llegar a un entendimiento.

“Vemos posturas que, quizás aferrándose a una expresión en particular, llevan el asunto hacia un punto muerto. Sigo invitando a todos los países a la responsabilidad a estas alturas”, declaró Kurum ante los medios de comunicación.

El funcionario recordó que que los acuerdos realizados en la cumbre requieren el trabajo conjunto de las representaciones. “Aquí no salen decisiones por imposición. Al fin y al cabo, 196 países tienen que actuar juntos y tomar decisiones juntos”, ahondó.

La falta de avances fue señalada por portavoces de Tuvalu, pequeño Estado insular del Pacífico especialmente vulnerable al incremento del nivel del mar. Su ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente, Maina Talia, aseguró que el proceso multilateral continúa sin destrabarse.

“Mientras las negociaciones en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático siguen empantanadas, nosotros creamos inspiración y soluciones en su lugar, incluso dentro y fuera de los espacios de la COP, generando acción climática”, citó Talia.

Con información de EFE