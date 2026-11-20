Kirsten Davies es nombrada directora nacional de ciberseguridad de Estados Unidos

La Casa Blanca designó a Kirsten Davies como nueva directora nacional de ciberseguridad de Estados Unidos, en sustitución de Sean Cairncross, quien fue despedido luego de una serie de fallas tecnológicas que afectaron servicios esenciales y provocaron preocupación por la vulnerabilidad de las redes digitales.

Davies, quien se desempeñaba como directora de información del Departamento de Defensa (DOD), asumirá la responsabilidad de coordinar las acciones de ciberseguridad del gobierno federal. Su llegada al cargo ocurre en medio de cuestionamientos por las interrupciones que afectaron el transporte aéreo, las comunicaciones, los servicios bancarios y otras actividades cotidianas.

El anuncio se dio horas después de que el presidente Donald Trump regresara de una gira de tres días por Asia. Durante su viaje, el mandatario restó importancia a los episodios registrados en territorio estadounidense y declaró que “cosas así suceden”.

Davies llega desde el Departamento de Defensa

Antes de su designación, Davies estaba al frente de la dirección de información del Departamento de Defensa, desde donde supervisaba la infraestructura tecnológica y los sistemas de datos de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Su nombramiento fue respaldado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien estuvo entre los primeros funcionarios en felicitarla. De acuerdo con información atribuida a una fuente cercana a la administración, se le considera con mayor preparación para asumir la responsabilidad de la ciberseguridad nacional y su nombramiento ya había sido confirmado por el Senado.

La funcionaria tendrá a su cargo la conducción de las estrategias federales para proteger los sistemas digitales, en un escenario marcado por las interrupciones recientes y las preocupaciones sobre las nuevas amenazas relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial.

Despido de Cairncross

La salida de Sean Cairncross fue comunicada después de que una ola de problemas tecnológicos provocara afectaciones en distintos servicios. Las interrupciones llegaron a suspender temporalmente el tráfico aéreo, complicaron el funcionamiento de cajeros automáticos y correos electrónicos, e impidieron que usuarios accedieran a fotografías almacenadas en la nube.

Los cortes también alteraron los viajes, las comunicaciones y el comercio electrónico de millones de personas. Entre los sistemas afectados estuvo una red interna de comunicaciones ultrasecreta de la Agencia de Seguridad Nacional.

Una fuente cercana al gobierno señaló que Trump respaldó plenamente la destitución de Cairncross, al considerar que no contaba con las credenciales necesarias para ocupar el puesto. Tras su salida, Davies quedó al frente de manera interina, antes de que se anunciara formalmente su designación.

Sistemas obsoletos

Las fallas tecnológicas provocaron cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones y las empresas para mantener protegidas sus plataformas digitales ante los riesgos actuales.

Expertos y altos funcionarios del gobierno atribuyeron los problemas a la existencia de sistemas obsoletos y estructuras tecnológicas demasiado complejas. También señalaron la presión que enfrentan tanto las compañías como las dependencias gubernamentales para reforzar sus mecanismos de protección frente a las amenazas que surgen con el avance de la inteligencia artificial.

La llegada de Davies coloca a una funcionaria con experiencia en infraestructura tecnológica militar al frente de la estrategia federal de ciberseguridad, después de una crisis que evidenció el impacto que pueden tener las fallas digitales en servicios utilizados por millones de personas.