FBI

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos abrió una investigación por un presunto acceso no autorizado a su Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), luego de detectar una intrusión informática transcurrida en los últimos días, informó CNN.

Según las dos personas familiarizadas con las indagatorias, citadas por la cadena televisiva, este es el segundo incidente de seguridad cibernética que involucra al FBI en un periodo de pocos meses.

Hasta el momento se desconoce de qué manera los responsables ingresaron al sistema, quiénes pueden estar detrás de la operación ni si consiguieron obtener datos almacenados en la base de información criminal.

El caso se suma a otra situación registrada en septiembre, cuando la agencia indagó una posible vulneración de su portal de empleo, FBIJobs.gov, que comprometió información confidencial de trabajadores y aspirantes a incorporarse a la agencia.

“El FBI tiene conocimiento de un grupo de ciberdelincuencia que afirma haber vulnerado el portal FBIJobs.gov y haber afectado presuntamente la información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) de los empleados del FBI”, indicó entonces la agencia en una respuesta a EFE.

El acontecimiento se da a conocer después de los recientes problemas tecnológicos en Estados Unidos. Apenas una semana antes, una falla en el sistema de control del tráfico aéreo ocasionó la cancelación de miles de vuelos en diversas regiones del país. Asimismo, se reportaron más interrupciones en plataformas de sectores públicos y empresas privadas.

En medio de este escenario, la Casa Blanca relevó el jueves a Sean Cairncross de su cargo como director nacional de ciberseguridad. En su lugar quedó, Kirsten Davies, quien hasta entonces se desempeñaba como directora de información del Pentágono.

Con información de EFE