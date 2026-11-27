El sistema informático de la Fuerza Aérea de EU fue blanco de hackers

Ciberataques en EU — En medio de una serie de fallos informáticos e intrusiones en sistemas de organismos estadounidenses por parte de piratas informáticos, ahora fue el principal sistema de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos la que fue atacada por en su red, por lo que se evalúa si hubo afectaciones a datos sensibles de la institución.

De acuerdo con datos de fuentes de la institución y de lo que hizo de conocimiento la agencia Reuters y la cadena Telemundo, hackers se infiltraron en la plataforma de computación en la nube de la Fuerza Aérea, en una violación de seguridad que pudo haber expuesto información militar sensible, informó un funcionario estadounidense.

La fuente refirió a NBC News, sobre este ataque cibernético, pero no pudo proporcionar más detalles sobre cuándo ocurrió la intrusión ni sobre el impacto que tuvo el ataque.

“El Departamento de la Fuerza Aérea no comenta sobre la postura de seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos”, declaró un portavoz de la institución.

“Tomamos continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades de misión del departamento. Garantizar la seguridad, resiliencia y disponibilidad de nuestros activos de combate más críticos sigue siendo una prioridad principal”, agregó el portavoz.

“El departamento continúa evaluando y modernizando sus capacidades empresariales de computación en la nube para satisfacer los requisitos cambiantes de misión, seguridad, resiliencia y de los usuarios. Las decisiones relacionadas con la arquitectura técnica, la ubicación de las cargas de trabajo, los contratos y las capacidades futuras se toman mediante procesos establecidos de gobernanza, adquisiciones y gestión de riesgos”, apuntó.

El incidente surge luego de un mes marcado por varias fallas tecnológicas en servicios gubernamentales y empresariales. (Con información de agencias)

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