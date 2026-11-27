Fuerza Aérea de los Estados Unidos El sistema de almacenamiento del organismo habría sido hackeado este 27 de noviembre. (Pexels)

El sistema de almacenamiento en la nube de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos habría sido hackeado, según un reporte de Reuters. Este es el último de varios ciberataques que han afectado agencias estadounidenses en el último año.

¿Qué se sabe sobre hackeo de Fuerzas Aéreas de Estados Unidos?

Cloud One, el sistema que almacena toda la información de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, habría sido el objetivo de un ciberataque, según lo que tres personas cercanas al organismo dijeron a Reuters. Este allanamiento a la red habría ocurrido durante el último mes.

De ser cierto, el hackeo pondría en peligro la datos tácticos, logísticos y del personal. Un portavoz de las Fuerzas Aéreas respondió a la noticia indicando que la rama de las Fuerzas Armadas “se reserva comentar acerca de la postura de seguridad, vulnerabilidades o estatus operacional de canales y sistemas en específico. Continuamente tomamos medidas prudentes para proteger información, sistemas y capacidades de misión del Departamento”.

Cloud One es el sistema de almacenamiento en la nube de las Fuerzas Áreas de Estados Unidos. Fue lanzado en 2017 y su intención es ser el destino único desde el cual se maneja toda la información de las Fuerzas Áreas a través de aplicaciones como que controlan datos de logística, paga de los empleados, mantenimiento e incluso radares que detectan bombas y misiles en todo el mundo, entre otras funciones. Combina recursos de compañías teconológicas como Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet.

Este supuesto ciberataque se une a la lista de otros que han comprometido la seguridad de distintas agencias en Estados Unidos en el último año. Dos de ellos ocurrieron en el FBI, uno en el Pentágono, otro en el Departamento de Seguridad Nacional y en el Departamento del Tesoro. También levanta alarmas sobre hasta qué punto puede la Inteligencia Artificial llegar a asistir estos ataques y hacerlos más comunes y más peligrosos. Esto debido a que esta herramienta puede detectar fácilmente las debilidades de los sistemas de almacenamiento en la nube.