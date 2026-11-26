Ciberataque a la FIFA “Accedieron a un conjunto limitado de información personal y empresarial”, comunicó un portavoz del organismo rector del futbol mundial.

Este jueves 26 de noviembre de 2026 se reportó un ciberataque delictivo a la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), el cual permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial.

“La FIFA está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden”, declaró el organismo rector de futbol mundial a The Athletic y otros medios internacionales.

¿Cómo fue el ciberataque a la FIFA? Esto se sabe del hackeo y robo de información a la institución

De acuerdo con los primeros reportes del ciberataque a la FIFA, los piratas informáticos (hackers) obtuvieron acceso a “un conjunto limitado de información personal y empresarial” suplantando la identidad de empleados, aclarando que no se trató de ningún fallo técnico o del sistema.

A pesar de que se desconoce la identidad de la persona o grupo responsable de llevar a cabo el robo de información, The Ahtletic reportó que la asociación bajo el nombre Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se atribuyó la autoría del hackeo en la red social X el 19 de noviembre.

Según afirmó el grupo de piratas informáticos, el ciberataque les permitió robar más de 12 gigabytes de datos. Entre los documentos presuntamente expuestos, señalan:

Información ejecutiva.

Registros Financieros.

Documentos de identidad e inmigración.

Registros de gobernanza.

Capturas de pantalla.

A pesar de que la organización de ciberdelincuencia informó que los documentos están disponibles para su descarga, la afirmación de autoría del hackeo no ha sido confirmada.

¿Qué ha dicho la FIFA sobre el ciberataque que sufrió este 2026?

Fuentes de la FIFA detallaron que la filtración de datos equivale a menos del 0.1% de toda la información que posee el organismo rector, detallando que no se accedió a ningún archivo del abandonado proyecto “FIFA Forward Enterprise”.

A su vez, etiquetó este evento como “una violación grave e inaceptable de la privacidad” y afirmó que condenerá en los “términos más enérgicos posibles” la obtención y publicación ilícita delos datos, especialmente de la información personal.

Hasta el momento, no se tiene claro si el ataque cibernético tenía por objetivo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, o Mattias Grafstrom, secretario general, aunque fuentes del organismo rector señalaron que el asalto no estuvo dirigido a personas concretas, sino a la organización.