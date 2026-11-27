submarino nuclear Perm

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, encabezó este viernes la ceremonia de incorporación del submarino nuclear Perm a la Armada rusa, una nueva unidad de la clase Yasen-M que estará equipada con misiles hipersónicos Tsirkón, como parte de los planes del Kremlin para ampliar y modernizar sus capacidades militares.

Durante su visita a los astilleros de Severodvinsk, en la región de Arjánguelsk, al norte del país, el mandatario destacó que se trata del quinto submarino de esta clase entregado a la Armada en los últimos seis años. Adelantó que la embarcación se integrará próximamente a la Flota del Pacífico, desde donde tendrá la encomienda de proteger las fronteras marítimas y la seguridad rusa, con especial atención al Lejano Oriente y el Ártico.

Putin explicó que estas unidades pueden cumplir operaciones en distintas regiones oceánicas sin ser detectadas fácilmente, además de utilizar misiles de crucero de lanzamiento naval y proyectiles hipersónicos Tsirkón. Sobre estos últimos, destacó su capacidad ofensiva y precisión, características que los convierten en uno de los componentes relevantes del armamento ruso.

Los misiles Tsirkón tienen un alcance aproximado de mil kilómetros y, de acuerdo con las características expuestas, pueden alcanzar velocidades de hasta Mach 10, equivalentes a entre 2.5 y tres kilómetros por segundo. Estas prestaciones, según la descripción presentada, dificultan su detección e interceptación por parte de los sistemas de defensa enemigos.

El mandatario también anunció que la corporación naval Sevmash entregará otras cinco unidades a la Armada antes de 2030, tres de ellas pertenecientes a la cuarta generación de submarinos Yasen-M. Aseguró que el objetivo no se limita a aumentar el número de embarcaciones, sino que incluye modernizar el armamento de largo alcance y antibuque para mantener la presencia rusa en distintos mares.

Más recursos

El anuncio se produjo después de que las dos cámaras del Parlamento ruso aprobaran el presupuesto estatal, cuya previsión contempla elevar en aproximadamente un tercio el gasto en defensa durante 2027, hasta alcanzar los 200 mil millones de dólares, una cifra cercana al siete por ciento del producto interno bruto (PIB).

Ante este escenario, Putin afirmó que el gobierno destinará recursos financieros importantes al fortalecimiento de la Armada. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, por su parte, subrayó el papel de los submarinos atómicos dentro de la tríada nuclear rusa, integrada también por misiles balísticos intercontinentales y aviación estratégica.

Peskov sostuvo que este componente militar representa una garantía de seguridad para el país frente al entorno geopolítico actual, al considerar que Rusia enfrenta condiciones especialmente hostiles. La tríada constituye el esquema mediante el cual Moscú mantiene sus capacidades estratégicas de disuasión nuclear desde plataformas terrestres, marítimas y aéreas.

El fortalecimiento naval ocurre en medio de los recientes ataques contra embarcaciones vinculadas con Rusia. El pasado 22 de noviembre, la corbeta Merkury se hundió frente a las costas de Libia tras un ataque con drones acuáticos que fue reivindicado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Además, Kiev realizó recientemente otras acciones contra dos buques relacionados con el Ministerio de Defensa ruso, uno en territorio libio y otro en el mar Báltico, incidentes que representan nuevos golpes para la presencia naval de Moscú.