Ucrania ataca Rusia con drones

Al menos tres civiles murieron y otros tres resultaron heridos tras un ataque ucraniano contra la ocupada región de Lugansk, así lo informó este domingo el gobernador prorruso local, Leonid Pásechnik.

“Drones enemigos atacaron las inmediaciones de un centro comercial, una cafetería y un punto de recogida de pedidos en plena tarde del sábado. Según informes preliminares, tres personas murieron y otras tres resultaron heridas, entre ellas menores de edad”, publicó en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Según Pásechnik, “los heridos fueron trasladados de urgencia a instalaciones hospitalarias”.

Horas antes las autoridades prorrusas de las regiones anexionadas de Donetsk y Zaporiyia informaron de la muerte de seis personas en dos ataques ucranianos.

Según los servicios de emergencia de la república popular de Donetsk, cuatro personas, dos de ellas niños, fallecieron bajo los escombros cuando su casa se derrumbó en un bombardeo enemigo en la localidad de Makíivka, señala la agencia TASS.

Además, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un ataque ucraniano contra una ambulancia en Zaporiyia, cuyo tercio norte está bajo control de Kiev.

Los bombardeos contra las retaguardias rusa y ucraniana se han recrudecido desde la reanudación de las negociaciones de paz con mediación estadounidense el pasado 10 de noviembre.

El Kremlin se niega a declarar una tregua antes del invierno, tanto energética como marítima para la exportación de cereal, mientras Kiev centra sus ataques en las refinerías en territorio ruso.