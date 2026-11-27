Aumenta el agujero en la capa de ozono El agujero de ozono en la Antártida alcanzó una extensión de 27.3 millones de kilómetros cuadrados. (NASA)

Este 2026, el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida registró una de las extensiones más grandes de las últimas cinco décadas al alcanzar aproximadamente 27.3 millones de kilómetros cuadrados, lo que volvió a encender las alertas sobre el estado de la atmósfera y los efectos que podría tener la disminución del ozono estratosférico en la vida del planeta.

A pesar de que especialistas reportaron avances en la recuperación de la capa de ozono gracias a las medidas internacionales para eliminar sustancias que la destruyen, las dimensiones registradas este año generaron preguntas sobre las causas del crecimiento y los riesgos que conlleva el escenario de una mayor exposición a la radiación ultravioleta.

El agujero en la capa de ozono aumenta su extensión este 2026: ¿qué indica el monitoreo?

La extensión del agujero de ozono fue identificada mediante observaciones satelitales realizadas por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), la cual informó que el satélite Copernicus Sentinel-5P registró una superficie de 27.3 millones de kilómetros cuadrados a finales de septiembre de 2026.

Esta dimensión supera en aproximadamente 6.5 millones de kilómetros cuadrados cifras anteriores, por lo que se ubica entre las mayores extensiones observadas en los últimos 48 años.

Sin embargo, el análisis de la evolución del agujero, su superficie y la cantidad de ozono restante en la estratosfera llevado a cabo por el monitoreo del programa Ozone Watch de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mayormente conocida como NASA, hace una distinción entre la extensión y la profundidad del fenómeno: la primera indica el área geográfica donde existe un agotamiento considerable del ozono, mientras que la segunda permite conocer qué tan pronunciada es la pérdida de este gas.

Es decir, aunque la superficie fue excepcionalmente grande en 2026, el agotamiento de ozono se mantuvo cerca de los niveles promedio.

¿Por qué el agujero en la capa de ozono aumentó su tamaño este 2026?

De acuerdo con las explicación científica retomada por la ESA, uno de los principales factores fue la presencia de un vórtice polar inusualmente fuerte y persistente que mantuvo aislado el aire extremadamente frío sobre la Antártida.

Cuando las temperaturas de la estratosfera descienden lo suficiente, se forman nubes estratosféricas polares que favorecen reacciones químicas relacionadas con la liberación de cloro y bromo, elementos capaces de destruir las moléculas de ozono.

Es importante destacar que el agujero es un fenómeno estacional: comienza a formarse durante agosto, aumenta su extensión en septiembre y suele alcanzar su máximo entre mediados de dicho mes u octubre. Posteriormente, conforme avanza la primavera del hemisferio sur y las temperaturas estratosféricas aumentan, el vórtice polar pierde fuerza, derivando en la disminución del proceso de destrucción del ozono.

Por tanto, el crecimiento de 2026 no significa necesariamente que se haya revertido la recuperación emprendida por el Protocolo de Montreal, firmado en 1987, ya que las variaciones anuales dependen también de las condiciones metereológicas y químicas de la estratosfera.

¿Y si el agujero en la capa de ozono sigue creciendo...? Causas y consecuencias del fenómeno

La principal preocupación relacionada al deterioro de la capa de ozono, es la mayor cantidad de radiación ultravioleta que puede llegar a la superficie terrestre cuando disminuye esta protección natural particularmente la exposición a la radiación tipo UV-B.

Dado que la capa de ozono funciona como un escudo que absorbe gran parte de la radiación solar perjudicial para las y los seres vivos, su disminución aumentaría los riesgos para la salud humana y los ecosistemas.

Ente las principales consecuencias de una mayor exposición a los rayos ultravioletas, se encuentran:

Cáncer de piel.

Problemas de visión.

Afectaciones al sistema inmunológico.

Daños en los ecosistemas.

No obstante, personas especialistas continúan monitoreando la extensión del agujero de ozono este 2026 para determinar si se trata de una fulctuación estacional o de un cambio en el rumbo de recuperación.