Crisis de Haití Compañeros del cabo Emerson Zepeda, fallecido al manipular explosivos en Haití, sostienen un cartel con su imagen durante su funeral en Atiquizaya, El Salvador (Rodrigo Sura/EFE)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estalló este domingo contra las pandillas de Haití que mantienen secuestrados a cuatro soldados salvadoreños, técnicos de aviación, desde el 18 de octubre, a las que exigió su liberación y la entrega de las armas, a cambio de permitirles huir sin ser perseguidas.

“Suelten las armas, dejen ir a las pandillas, huyan, devuelvan a nuestros técnicos vivos, y nos iremos”, declaró en un mensaje en X escrito en francés criollo. “O, de lo contrario —advirtió—, lo que viene después no será bonito”.

Según el mandatario salvadoreño, estas bandas “no quieren pelear contra los verdaderos guerreros. Solo se están escondiendo, esperando a que nos vayamos”.

“Parece que las pandillas en Haití son solo un montón de cobardes que solo pelean contra civiles inocentes, niños y ancianos”, publicó Bukele, quien se tomó personalmente la tarea de aplicar en el país caribeño la misma política de mano dura con la que aplastó a las pandillas salvadoreñas.

Tres soldados muertos

Más de 2,000 militares salvadoreños se encuentran en Haití para buscar a cuatro soldados del país centroamericano que fueron emboscados y permanecen desaparecidos desde el pasado 18 de octubre, sin que todavía se conozca su paradero. También apoyan las operaciones contra las pandillas y la recuperación de territorios.

El contingente salvadoreño, que incluye a miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que llegó a la isla en 2004 y se retiró en 2017 tras fracasar en su objetivo.

Desde el despliegue en Haití, el 22 de octubre, han muerto tres soldados, cuando manipulaban un dron con una granada.

Estado fallido

Cuando el país más pobre de América apenas empezaba a recuperarse del terremoto de 7.0 grados de 2010, que arrasó Puerto Príncipe y dejó al menos 220,000 muertos (una de las peores tragedias de la era moderna), se produjo el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, que empujó a la nación a la anarquía y el caos.

Desde entonces, Haití sufre una compleja crisis de seguridad en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras participan en operaciones contra las bandas armadas que mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y otros territorios del país caribeño, considerado, en la práctica, un Estado fallido.

Solo entre enero y septiembre de 2026, al menos 4,595 personas fueron asesinadas y otras 2,050 resultaron heridas, en medio de una escalada de violencia protagonizada por las pandillas, que modificaron sus estrategias ante la presencia de fuerzas internacionales de seguridad, según denunció recientemente la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.