Elecciones judiciales, el ensayo fraudulento para comicios del 2027 y 2030: exconsejeros del INE

Foro Impacto de la Elección Judicial Exconsejeros del INE dieron su opinión al respecto de la elección de este 1 de junio.

A casi dos semanas de la elección para renovar el poder judicial en México, especialistas y ex consejeros electorales advirtieron que ese proceso significará la demolición del Poder Judicial y nos condenará a la incertidumbre jurídica con consecuencias negativas incalculables para todos pero también será el ensayo de las elecciones fraudulentas que se perfilan en 2027 y 203.

“El gobierno federal y su partido Morena tomarán el control de las instituciones electorales, pues el propósito es perpetuarse en el poder mediante elecciones fraudulentas… estas elecciones del 1 de junio serán el primer ensayo de elecciones fraudulentas”, vaticinó el especialista electoral, Jorge Alcocer

Durante el Foro “Impacto de la elección judicial”, ex consejeros del INE y el propio Alcocer, quien ha sido parte activa de varias reformas electorales en el país, advirtieron sobre la complejidad para votar, trampas y acciones fraudulentas que caracteriza a esta elección lo que llevará a que confirmar que solo se trata de simulación y engaño por parte del gobierno y Morena.

“Será un merequetengue, tendremos una jornada anómala plagada de problemas y no hay observadores auténticos, puros operadores de Morena en las casillas, estamos viendo a simulación y el engaño, estamos viendo la desintegración de las instituciones electorales”, sentenció Alcocer.

CREDIBILIDAD ROTA

El ex consejero Marco Baños aseveró que la credibilidad de este proceso “está totalmente rota” pues no hay controles, no observación real y ni siquiera un proceso de fiscalización a los candidatos pues no se permitió el financiamiento público ni privado.

“Han dinamitado la credibilidad de estas elecciones”, acusó

Baños enumeró cada uno de los factores que se dejaron de lado para la organización de estos comicios y que son de suma importancia para dar certeza y credibilidad a una elección como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que no habrá o las casillas suficientes, lo que de entrada resta credibilidad.

Sin embargo, advirtió que el más grave es el que no se inutilizarán o anularán las boletas que no sean utilizadas en la jornada electoral del 1 de junio lo que abre la posibilidad para manipularlas o el riesgo de un fraude electoral.

“El que las boletas que no se van a utilizar no se inutilicen rompe con la seguridad de las elecciones”, advirtió

El ex consejero consideró que hay muchos factores y cuestiones en estas elecciones diseñadas para que el morenismo se salga con la suya y queden los candidatos que desea o impulsa.

DESPROTEGIDOS

En tanto la ex consejera del INE, María Marvan alertó que los candidatos que estén inconformes o sean victimas de acciones fraudulentas no podrán impugnar ni reclamar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pues no tendrán documentos que les respalden.

Detalló que no se contarán las boletas en las casillas, ni se sabrá con certeza cuanta gente fue a votar, los candidatos no tendrán representantes de casillas, ni tampoco habrá acompañamiento para entregar las boletas en las juntas distritales, con lo cual los candidatos no tendrán acceso a documentación para respaldar su impugnación y menos copias de las actas que son el soporte de ese proceso.

“Vamos a una elección donde no hay garantías judiciales. Se han roto todas las garantías de una elección justa e imparcial”, sentenció

Marvan coincidió en que esta elección será un precedente para las elecciones del 2027 y 2030 con todo lo que ello implica en los riesgos de prácticas fraudulentas por parte del oficialismo.