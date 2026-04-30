Fonacot cumple 52 años como opción de inclusión financiera en México

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) cumple 52 años promoviendo la inclusión financiera y el bienestar de miles de familias.

Al respecto, el coordinador general comercial de Fonacot, Salvador Gazca Herrera, informó que durante los primeros cuatro meses del año otorgó alrededor de 800 mil créditos por un monto superior a 23 mil millones de pesos, con lo que refrenda su capacidad para satisfacer la demanda de crédito de las personas trabajadoras.

Sobre los acreditados, el funcionario detalló que 58.4 por ciento son hombres, mientras que 41.6 por ciento son mujeres trabajadoras, las cuales tienen hoy acceso al Crédito Mujer Efectivo, con una tasa de interés preferencial, lo que demuestra el trabajo realizado por el Instituto a favor de la equidad de género.

Cabe destacar que el Crédito Fonacot se descuenta vía nómina y puede ser de hasta cuatro meses de sueldo del o la solicitante, además puede ser utilizado en lo que necesiten pues se deposita directamente en la cuenta bancaria de la persona beneficiada.

Asimismo, en los últimos 4 años Fonacot ha hecho modificaciones importantes para garantizar el costo más bajo en cuanto a créditos con descuento vía nómina se refiere, lo que ha permitido que cada vez más personas confíen en la institución y recurran a este financiamiento de fácil acceso.

Finalmente, para garantizar la seguridad de usuarias y usuarios, la institución ha tomado medidas como la implementación de datos biométricos, el sistema de citas y una intensa campaña para evitar intermediarios en sus trámites.

Para acceder al Crédito Fonacot es necesario agendar una cita en www.fonacot.gob.mx, en donde también podrán consultar requisitos y documentación requerida.