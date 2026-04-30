Declaración Anual SAT: ¿qué pasa si no la presenté a tiempo? (Imagen generada con IA)

El 30 de abril es la fecha límite para que las personas físicas en México presenten su Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero cada año miles de contribuyentes dejan el trámite para el final o simplemente no lo realizan dentro del plazo.

No cumplir con esta obligación no solo implica pagar una multa. También puede generar efectos que impactan directamente la situación fiscal, desde sanciones administrativas hasta restricciones que complican la operación financiera o profesional.





¿Qué pasa si no presentas tu Declaración Anual ante el SAT?

No presentar la Declaración Anual dentro del periodo establecido puede derivar en consecuencias fiscales y administrativas que afectan directamente al contribuyente.

Además del impacto económico, el SAT puede emitir una opinión de cumplimiento negativa, lo que limita la posibilidad de realizar trámites, acceder a contratos o participar en ciertas actividades formales.





¿De cuánto es la multa por no presentar la Declaración Anual?

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las multas por no presentar la Declaración Anual van desde los 2 mil 50 hasta más de 25 mil pesos por cada obligación omitida.

En caso de que existan múltiples incumplimientos, el monto total puede incrementarse considerablemente, elevando la carga económica para el contribuyente.





Consecuencias fiscales más allá de las multas

El incumplimiento también puede generar restricciones al sello digital, lo que impide la emisión de facturas electrónicas (CFDI). Esta medida afecta directamente la operación de negocios y actividades económicas.

Otra consecuencia es la pérdida de beneficios fiscales, como la posibilidad de aplicar pérdidas fiscales en ejercicios posteriores, lo que puede incrementar la carga tributaria en el futuro.





¿Qué hacer si se te pasó la fecha límite?

Aunque el plazo oficial termina el 30 de abril, aún puedes presentar la declaración de forma extemporánea. Sin embargo, hacerlo fuera de tiempo puede generar recargos y actualizaciones en el monto a pagar.

Revisar cuidadosamente ingresos, deducciones y retenciones es clave para entender el cálculo del impuesto y evitar errores que puedan derivar en pagos innecesarios o inconsistencias fiscales.