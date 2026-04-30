Días festivos oficiales de mayo 2026: puentes escolares y fechas de descanso obligatorio (Cuartoscuro)

Pese a que en mayo hay una gran cantidad de días festivos, no todos son oficiales; de hecho, únicamente hay un día oficial en todo el mes, establecido en la Ley Federal del Trabajo como inhábil. Sin embargo, sí habrá algunas festividades y fechas específicas en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que pueden otorgar un buen descanso a la comunidad estudiantil.

Aquí te compartimos cuáles son los días festivos, cuáles son oficiales y aquellas fechas de descanso obligatorio, de acuerdo con lo establecido por las instituciones que determinan qué días los mexicanos suspenden labores.

Días festivos oficiales en mayo

Mayo inicia con puente para los mexicanos. El 1° de mayo está establecido en la Ley Federal del Trabajo como día festivo oficial, pues se conmemora el Día Internacional del Trabajo, y como suelen celebrarlo los mexicanos es no trabajando. Aunque no todos: en caso de laborar el primero de mayo, deberás recibir una bonificación adicional a tu salario.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, si acordaste con tu empresa trabajar el 1 de mayo, que es el único día feriado del mes, como sucede en otras fechas establecidas como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo a nivel nacional, tienes derecho a que se te pague lo siguiente conforme al artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo:

1. Tu salario diario.

2. Más un salario doble por trabajar en un día de descanso obligatorio.

Esto es igual a un salario triple.

Si no viste reflejado el pago extra en tu recibo de nómina, en la Ciudad de México, PROFEDET te atiende en su oficina central ubicada en Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

Calendario SEP: Puentes escolares y fechas de descanso obligatorio en mayo

Este mes es mucho más benéfico para los estudiantes inscritos en instituciones públicas o privadas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues mayo brinda algunos puentes largos que permitirán a la comunidad estudiantil mexicana recuperar energía.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los Estados Unidos Mexicanos, habrá suspensión de labores docentes en educación preescolar, primaria y secundaria los días 1, 5 y 15 de mayo de 2026.

Esta es una excelente noticia para toda la comunidad estudiantil que se rige con base en este calendario, pues iniciarán con un puente al entrar el mes, que podría acumular viernes 1 de mayo, los días sin clases de fin de semana (sábado 2 y domingo 3 de mayo) y, en algunos casos, el 5 de mayo, que está establecido como día feriado únicamente para estudiantes de la SEP por conmemoración de la Batalla de Puebla. Este podría recorrerse al lunes 4 de mayo o bien otorgarse también ese día, acumulando un total de cinco días continuos de descanso; sin embargo, esto será determinado de manera local por cada institución, pues únicamente el 1 y 5 de mayo están marcados como días inhábiles.

El 15 de mayo es un día de suspensión oficial de labores docentes y clases en nivel básico y medio superior en México, según la SEP, por la celebración del Día del Maestro.