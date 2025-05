Mañanera del Pueblo: Sheinbaum realiza conferencia sin medios en Palacio Nacional por plantón de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este martes una conferencia matutina atípica, debido al plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en los alrededores de Palacio Nacional. La mandataria informó que, por esta razón, los reporteros que normalmente cubren la mañanera no pudieron ingresar, lo que calificó como una “Mañanera del Pueblo distinta”.

Ante la situación, explicó que los periodistas se conectarán de manera remota vía Zoom para realizar sus preguntas.

En relación con las protestas de la CNTE, Sheinbaum reiteró que existe un diálogo permanente con los docentes y que no se ha cerrado la puerta a nuevas negociaciones. Confirmó que se mantiene la posibilidad de una reunión para el viernes 23 de mayo. “No vemos por qué cerrar las puertas de Palacio Nacional cuando está el diálogo puesto”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre presuntos actos represivos contra periodistas que cubren la mañanera, Sheinbaum señaló que no todo lo puede resolver la presidenta y que para eso está el gabinete.

Respecto a las demandas del magisterio, detalló que el gobierno ha propuesto un aumento salarial del 9% y un incremento adicional del 1% a partir de septiembre, para alcanzar un total del 10%. También mencionó que se aplicó el congelamiento de las pensiones del décimo transitorio.

En cuanto a la USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), informó que se ha abierto la posibilidad de que los docentes propongan un nuevo mecanismo para su evaluación y promoción.

Finalmente, subrayó que se ha hecho un esfuerzo importante para abrir nuevas plazas docentes en todo el país, aunque reconoció que hay temas que no pueden avanzar más por limitaciones presupuestales. “Hay diálogo, hay apoyo a los maestros de México, pero hay temas en los cuales no podemos avanzar más porque el presupuesto no da para más”, concluyó.