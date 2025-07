Reforma electoral y vapeadores, de las prioridades legislativas de Morena: Monreal

CDMX — Una reforma electoral y leyes reglamentarias al uso de vapeadores serán prioridad de debate y aprobación de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados una vez que en septiembre arranque el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, informó Ricardo Monreal, coordinador del numeroso grupo de legisladores del partido en el poder.

El líder de San Lázaro agregó que a esas iniciativas también se suman las que se tienen que discutir para que se expidan las leyes reglamentarias del Poder Judicial de la Federación.

Monreal Ávila fue enfático en que para los morenistas es de gran interés debatir en torno a la reglamentación del uso de vapeadores que causan daños irreversibles en la salud.

“Sólo en Méxic un millón de jóvenes usa vapeadores, a pesar del daño que les causa a la salud, por la falta de información, clandestinamente, a pesar de que está prohibido constitucionalmente, están consumiendo estos cigarros electrónicos o vapeadores. Un millón de jóvenes, aproximadamente, con daños severos e irreversibles a la salud. Pero aprovechamos para que el Ejecutivo, en este caso la Presidenta de la República, pudiera incorporar otras materias, como Cofepris, o licitaciones de medicamentos y otras materias que seguramente se van a incorporar a la iniciativa que estaba proyectada, enviarnos dentro del periodo extraordinario”, comentó el diputado.

El exjefe delegacional en Cuauhtémoc aclaró que con respecto a la reforma electoral no existe aún proyecto, no hay una iniciativa, no hay un borrador, por lo que la discusión del posible dictamen arrancará de cero, con las propuestas que la Presidenta ya ha lanzado públicamente, que son financiamiento público a partidos y a órganos electorales. La revisión de los plurinominales, la revisión de las fórmulas de asignación de estos diputados por la vía plurinominal y otras materias que seguramente dentro de la materia electoral vamos a revisar.

“Nuestras prioridades para el periodo ordinario, dentro de 50 días, 56 días, son leyes secundarias en materia judicial, que son indispensables, porque el 1° de septiembre entran los nuevos juzgadores, salud, que es clave para nosotros, y reforma electoral. Septiembre va a ser muy movido. Todo el periodo segundo, de septiembre a diciembre, va a ser pesado, por eso nos estamos preparando y por eso les he pedido a los diputados federales regresen a su distrito, a los plurinominales regresen a su circunscripción para ir preparándonos en la revisión de las normas secundarias que vamos a aprobar si la asamblea lo decide así, en estos meses que integra el periodo de sesiones ordinario", dijo.