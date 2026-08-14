¿Ya localizaron a Mario y Brenda? Mexicanos desaparecidos tras terremoto en Colombia (EFE)

La embajada de México en Colombia, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que dos personas de nacionalidad mexicana se encuentran desaparecidas tras el sismo de 7.4 que azotó territorio colombiano el pasado 10 de agosto de 2026.

Las autoridades anunciaron que mantienen comunicación con la familia de los dos connacionales para brindar el apoyo y acompañamiento necesario para su localización.

¿Quiénes son los mexicanos no localizados en Colombia?

Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes, originarios de Durango, se encontraban hospedados en el Hotel Dibeni de la localidad de Pereira, Colombia, una de las estructuras ubicadas en el centro de ese departamento, el cual se informó sufrió graves afectaciones por el terremoto.

Familiares viajarán a Pereira para seguir de cerca las labores de rescate

Tras los informes, los familiares de los connacionales no localizados anunciaron que esperan arribar a territorio colombiano para poder obtener información de primera mano sobre las labores de rescate.

Mariela Zapata, la hija de Mario, detalló que momentos antes del sismo, el hombre mantuvo comunicación con su familia para notificarles un cambio en el vuelo de regreso a México.

Después de esos últimos mensajes, la familia dejó de tener contacto, por lo que hasta ahora se desconoce su paradero. El contacto ocurrió a las 07:17 horas, tiempo de Colombia, minutos antes de que comenzara el terremoto.

Mariela explicó que, al momento de conocer la noticia del terrible siniestro, intentó contactarse nuevamente con su padre y con Brenda, sin obtener respuesta alguna por parte de los dos.

Familiares viajarán a Pereira para seguir de cerca las labores de rescate

Ante la poca información sobre el paradero de la pareja, Mariela Zapata y una hermana de Brenda planean viajar a Colombia para poder obtener información en tiempo real y de forma directa sobre la localización de la pareja.

Asimismo, desde que se obtuvo el reporte de desaparición de Mario Alberto y Brenda Eloísa, las autoridades mexicanas realizaron las gestiones necesarias para que sus nombres fueran integrados a la lista de personas desaparecidas.

También se estableció una conexión directa con los grupos de rescate de la Cruz Roja Colombiana y la información fue presentada ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional; igualmente, se canalizó a la agregaduría de la Defensa adscrita a esa Embajada.