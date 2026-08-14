Suprema Corte solicita presupuesto de 6,104 millones para 2027; mantendrá la austeridad

Presupuesto 2027 Tras dos años de recortes, la Corte aprobó un incremento presupuestal para mantener su operatividad. (Especial)

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2027 por 6,104.5 millones de pesos, con el que busca garantizar el cumplimiento de su mandato constitucional y mantener su operación, luego de dos años consecutivos de reducciones presupuestales, sin revertir las medidas de austeridad aplicadas a ministras, ministros y mandos superiores.

De acuerdo con el documento, ocho de cada diez pesos del incremento solicitado se destinarán al pago de sueldos y prestaciones establecidos en la ley y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. La SCJN precisó que ninguna remuneración supera la percepción de la persona titular de la Presidencia de la República.

El anteproyecto fue aprobado el 6 de agosto por mayoría de seis votos y remitido al Órgano de Administración Judicial. El monto representa un incremento real de 12.7 por ciento, considerando el efecto de la inflación.

SCJN busca recuperar capacidad operativa tras dos años de recortes

La propuesta presupuestal llega después de dos ejercicios consecutivos de contención. En 2025, la Suprema Corte recibió 12 por ciento menos de los recursos solicitados, lo que representó una reducción de 714.4 millones de pesos. Para 2026, el recorte fue de 11.2 por ciento, equivalente a 661 millones de pesos.

Entre las medidas de austeridad implementadas durante 2026 destacan la eliminación de diversas prestaciones y apoyospara ministras, ministros y mandos superiores, incluidos los gastos de telefonía móvil y la reducción del gasto en gasolina. También se canceló el ajuste salarial para todo el personal y los recursos destinados a becas.

Además, la Corte eliminó 83 plazas administrativas, equivalentes al 10 por ciento de la plantilla de esas áreas. Estas medidas de contención se mantendrán durante 2027.

Seguro médico para trabajadores y modernización tecnológica

El proyecto también contempla una previsión presupuestaria para contratar un Seguro de Gastos Médicos Mayores para todo el personal de la institución, con excepción de las ministras y los ministros. La contratación dependerá de la disponibilidad presupuestal y de la aprobación del paquete económico por parte de la Cámara de Diputados.

El resto de los recursos se destinará al mantenimiento preventivo de instalaciones, con el objetivo de reducir costos a mediano y largo plazo, así como a retomar de manera gradual proyectos de innovación institucional.

Entre ellos figura la renovación del equipo tecnológico de Plural TV, cuya infraestructura tiene más de 20 años de antigüedad.

Con este anteproyecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que refrenda una “política de austeridad con sentido”, compatible con la eficiencia institucional y con el respeto a los derechos laborales de su personal.