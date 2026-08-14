Aplazan regreso a clases en la FCPyS de la UNAM (Cuartoscuro)

A días de que dé inicio el ciclo escolar 2027 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la polémica que desataron las inconsistencias en los resultados del examen de nuevo ingreso, la máxima casa de estudios se ve envuelta en otro escándalo.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) declaró suspensión de actividades escolares para el próximo lunes 17 de agosto.

¿Por qué la FCPyS no iniciará clases conforme al calendario oficial de la UNAM?

El pasado 7 de agosto, la Asamblea General de Trabajadores de la FCPyS tomó la sede académica después de realizar declaraciones por la falta de pagos salariales, jornadas extraordinarias, así como el incumplimiento de prestaciones laborales.

Debido a la toma de las instalaciones, la facultad anunció a la comunidad estudiantil a través de sus redes sociales que el ciclo escolar del semestre 2027-1 “no iniciará el próximo lunes 17 de agosto”, ya que se continúa con las negociaciones con los trabajadores sindicalizados y administrativos de base de la institución.

Modificaciones al calendario escolar en la Facultad de Ciencias Políticas

La universidad aseguró que se realizarán los ajustes necesarios al calendario escolar una vez que los involucrados lleguen a un acuerdo, para que los alumnos puedan iniciar con las actividades académicas correspondientes.

Asimismo, las autoridades solicitaron a todos los estudiantes de la FCPyS mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier modificación en las fechas de ingreso.

Avances en las negociaciones entre la UNAM y trabajadores de la FCPyS

Cabe resaltar que la dirección informó que los manifestantes ya recibieron su pago quincenal y detalló que las personas que reciben su sueldo a través de depósitos deberán acudir a firmar un recibo con la finalidad de comprobar la nómina emitida por la institución.