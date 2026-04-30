Cambios al Calendario SEP 2026 por el Mundial: Mario Delgado señala que podría haber modificaciones

Calendario SEP Mario Delgado anticipó que están valorando las posibilidades de hacer modificaciones al ciclo escolar en relación al inicio de la Copa del Mundo 2026.

Estamos a poco más de un mes de que inicie la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y México tendrá tres ciudades que serán sedes de partidos de fase de grupos y eliminatorias. Ante esta situación, algunos estados están buscando la posibilidad de que el ciclo escolar se vea recortado o modificado para no coincidir totalmente con el arranque del torneo. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que se reunirá próximamente con representantes de las diferentes entidades federativas para definir posibles cambios

¿Cambiará el Calendario SEP por el Mundial 2026?

Durante la conferencia presidencial matutina de este jueves 30 de abril y en el marco del Día de la Niña y el Niño, Mario Delgado anticipó que se reunirá con secretarias y secretarios de educación locales de cada estado para determinar si se cambiarán el final del ciclo escolar con la finalidad de que no coincida con la Copa del Mundo de la FIFA.

“Hemos atendido siempre a los maestros. Mañana vendrán a entregar su pliego petitorio y hay comunicación permanente. No hay necesidad de tener este tipo de expresiones. El próximo 7 de mayo vamos a tener una reunión de todos los secretarios de educación, algunos han pedido modificaciones de calendario por clima, calor y otras circunstancias.

También por el Mundial dependiendo del estado. Jalisco se quiere ir a clases en línea, Nuevo León quiere hacer algo parecido. Tienen la posibilidad pero vamos a tener una reunión para evaluarlo en conjunto. Maestras y maestros también nos han pedido una modificación del calendario." Señaló el funcionario.

¿Cuándo se terminan las clases según el Calendario SEP 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, las clases terminan el miércoles 15 de julio, apenas unos días antes de que se dispute la final de la Copa del Mundo el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.