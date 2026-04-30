Huelga en Monte de Piedad: nuevo calendario de pagos para no perder tus prendas empeñadas

Nuevo calendario de pago en el Monte de Piedad Especial

La incertidumbre continúa para miles de mexicanos que tienen objetos empeñados en el Nacional Monte de Piedad. A más de seis meses del inicio del paro laboral, la gran pregunta sigue sin respuesta clara: ¿cuándo terminará la huelga?

Hasta el día de hoy aún no hay noticias sobre un posible fin de la huelga, a pesar de resoluciones legales y avances parciales en el proceso.

Mientras tanto, millones de usuarios se enfrentan a un escenario complejo al no tener acceso a sus objetos empeñados. Sin embargo, ya salió un nuevo calendario de pagos y condiciones extraordinarias que te ayudarán a mantenerte al día con tu pago y, por lo tanto, no perder tus prendas durante la huelga.

¿Qué pasa con tus empeños durante la huelga?

A pesar del cierre de sucursales, el Monte de Piedad ha afirmado por sus canales oficiales que tus prendas están seguras.

La Institución ha confirmado que los objetos empeñados permanecen resguardados en bóvedas, no serán vendidos durante la huelga y podrán recuperarse una vez que se reanuden operaciones.

Sin embargo, esto no significa que los usuarios puedan desentenderse de sus contratos y de las fechas de pago establecidad desde el momento que las empeñaron.

Nuevo calendario de pagos de Monte de Piedad

Para evitar afectaciones, la institución implementó un sistema de extensión de fechas y refrendos. Por lo que usuarios deberán poner atención a las nuevas disposiciones para evita confusiones, contratiempos, recargos o la pérdida de sus objetos.

Entre dichos cambios se enncuentran los siguientes:

Los contratos vencidos desde septiembre de 2025 han sido reprogramados

Nuevas fechas límite de pago se extienden entre junio y agosto de 2026

En algunos casos, los plazos llegan incluso hasta septiembre de 2026

En otras palabras, estas extensiones de plazo dependerán de cuándo hiciste el empeño original. Por lo que te dejamos una guí breve mes por mes sobre las nuevas fechas de pago:

Mes de empeño

Octubre 2025 - el nuevo plazo de pago es del 6 de junio al 2 de julio 2026

Noviembre 2025 - el nuevo plazo de pago es del 2 de julio al 9 de agosto 2026

Diciembre 2025 - el nuevo plazo de pago es del 25 de julio al 15 de septiembre 2026

Enero 2026 - el nuevo plazo de pago es del 21 de agosto al 11 de septiembre 2026

Febrero 2026 - el nuevo plazo de pago es del 11 de septiembre al 5 de octubre 2026

Marzo 2026 - el nuevo plazo de pago es del 5 al 8 de octubre 2026

Cómo consultar tu fecha exacta de pago en el Monte de Piedad sin perder tiempo

Si necesitas conocer el día preciso en que debes pagar o refrendar tu empeño en el Monte de Piedad, no hace falta revisar listas largas o complicadas en internet. Existen dos métodos oficiales, mucho más rápidos y confiables:

Opción 1: Aplicación “Mi Monte” (la más práctica)

Descarga la app “Mi Monte” desde tu celular.

Regístrate utilizando tu número de contrato o CURP.

Una vez dentro, podrás ver automáticamente tu nueva fecha límite actualizada.

Opción 2: Sitio web oficial

Ingresa a la página del Monte de Piedad.

Dirígete a la sección “Consultar mi empeño” o “Pagar en línea”.

Introduce tu número de contrato.

El sistema te mostrará tu fecha exacta de pago.

¿Por qué usar estas opciones?

Ahorras tiempo: en menos de un minuto tienes la información.

Evitas errores: no dependes de interpretar tablas o listados.

Obtienes datos completos: además de la fecha, puedes ver tu adeudo actualizado con intereses.

Importante

Si realizaste tu empeño antes del 25 de septiembre de 2025, es posible que la extensión de plazos no aplique para tu caso.En ese escenario, tu fecha límite sigue siendo la original del contrato, y podría haber vencido ya.

Si esto ocurre, tu prenda podría estar en proceso de venta en almoneda, por lo que se recomienda contactar directamente al Monte de Piedad para verificar si aún puedes recuperarla.

Cómo pagar tu empeño durante la huelga: opciones disponibles sin acudir a sucursal

A pesar del cierre de sucursales por la huelga, el Monte de Piedad mantiene habilitadas varias alternativas para que puedas realizar tus pagos y evitar perder tus pertenencias.

Opción 1: Desde la app “Mi Monte”

Descarga la aplicación en Google Play o App Store.

Regístrate con tu número de contrato o CURP.

Consulta tu saldo actualizado (incluye intereses al día).

Realiza el pago con tarjeta de débito o crédito.

Opción 2: A través de la página web

Accede al sitio oficial del Monte de Piedad.

Entra a “Pago en línea” o “Consultar mi empeño”.

Introduce tu número de contrato y completa el pago.

Opción 3: Pago en tiendas Oxxo

Acude a cualquier tienda Oxxo.

Indica en caja que deseas pagar el Monte de Piedad.

Proporciona tu número de contrato.

Realiza el pago en efectivo y conserva tu comprobante.

Opción 4: Pago mediante Banamex

Si tienes cuenta, puedes pagar desde la banca en línea buscando al Monte de Piedad como beneficiario.

También puedes acudir directamente a una sucursal Banamex y pagar en ventanilla.

Opción 5: Transferencia bancaria (SPEI)

Realiza una transferencia desde la app de tu banco.

Utiliza los datos bancarios del Monte de Piedad (disponibles en tu contrato o en la app).

¿Qué ocurre si no realizas el pago antes de la nueva fecha límite?

Si dejas pasar el plazo actualizado que te corresponde, el Monte de Piedad procederá a enviar tu prenda a almoneda, es decir, será vendida en un remate público. Una vez que esto sucede, ya no existe posibilidad de recuperarla, incluso si intentas pagar posteriormente. En ese punto, el objeto se pierde de forma definitiva.

Con toda esta información podrás planear tus pagos y hacerlos mediante otros medios sin tener que perder tiempo. Lo más importante, es que tus prendas continuarán seguras hasta que la huelga en el Monte de Piedad termine.