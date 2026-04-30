México y la Unión Europea celebrarán cumbre bilateral en la CDMX; Sheinbaum participará junto a líderes europeos

Claudia Sheinbaum Será la octava ocasión que se realice una reunión de este tipo para tocar temas como cooperación política, diplomacia entre ambas regiones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participará en la VIII Cumbre Unión Europea–México, encuentro bilateral que fue anunciado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y que se realizará el próximo 22 de mayo de 2026 en la Ciudad de México. El anuncio se dio luego de una conversación telefónica entre ambos líderes, en la que acordaron fortalecer la relación estratégica entre México y el bloque europeo.

México será anfitrión de la UE para cumbre bilateral

De acuerdo con el comunicado oficial del Consejo Europeo, la cumbre contará también con la presencia de Ursula von der Leyen, quien viajará a México junto con António Costa para desarrollar una agenda de trabajo a partir del 21 de mayo. Ambas partes señalaron que el encuentro marcará “un momento decisivo” para consolidar una nueva etapa de cooperación política, económica y diplomática entre México y la Unión Europea.

Entre los temas centrales que se abordarán durante la cumbre destacan el comercio, la inversión, el cambio climático, la energía, la salud, la digitalización, la innovación y la igualdad de género. Además, uno de los principales objetivos será avanzar en la firma y consolidación del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, mecanismo que actualizará el tratado vigente desde el año 2000 y que busca ampliar la cooperación económica y política entre ambas regiones.

La participación de Claudia Sheinbaum será clave en el encuentro, ya que encabezará las conversaciones por parte del gobierno mexicano en un contexto internacional marcado por el fortalecimiento de alianzas multilaterales y la diversificación de relaciones comerciales. La mandataria mexicana y António Costa coincidieron en que la relación entre México y la Unión Europea comparte principios como la cooperación internacional, el crecimiento sostenible y el respeto al derecho internacional.

La próxima cumbre también representará el primer encuentro bilateral de este nivel entre México y la Unión Europea en más de una década, luego de que la última reunión de este tipo se realizara en Bruselas en 2015. Autoridades mexicanas y europeas han señalado que el nuevo acuerdo podría fortalecer el intercambio comercial y abrir nuevas oportunidades de inversión y cooperación estratégica entre ambas partes.