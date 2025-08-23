México se suma al llamado de ayuda humanitaria en Gaza por hambruna

CDMX — México se sumó la noche de este sábado al llamado de permitir el acceso de ayuda humanitaria en Gaza, en Oriente Medio, luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declarara la hambruna en esa comunidad palestina.

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Juan Ramón de la Fuente, informó que se suma a este llamado, además de que se pronunció por el cese a la hostilidad de fuego y procurar un proceso de paz por el parte del poderoso Estado de Israel.

“Tras la declaración de hambruna en Gaza por la @SRE_mx se suma al llamado urgente que hace la ONU, para que se permita el acceso inmediato de ayuda humanitaria en la zona afectada, al tiempo que reitera su llamado urgente a la paz”.

La Cancillería mexicana se manifestó en contra de bloqueos que impidan el acceso de alimento a las poblaciones más vulnerables.

“La hambruna constituye una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato”, de acuerdo con el pronunciamiento oficial de la SRE.

En el eterno conflicto étnico, en las últimas semanas han habid más de 52 muertos en Gaza por fuego israelí, 28 de ellos mientras buscaban ayuda humanitaria por alimento.