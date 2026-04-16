Lo que funcionarios de Pemex ocultaron: Las 7 irregularidades detrás del derrame en el Golfo de México

Derrame en el Golfo der México Se detectaron 7 irregularidades que ocultaron funcionarios de Pemex

El derrame de hidrocarburo en el Golfo de México dejó al descubierto una cadena de siete irregularidades que apuntan a fallas técnicas, decisiones tardías y omisiones dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La investigación interinstitucional, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, revela que el incidente no fue un evento aislado, más bien el resultado de una serie de anomalías que no fueron reportadas oportunamente por funcionarios de Pemex y que agravaron la magnitud del daño ambiental.

Como parte de las acciones iniciales, tres funcionarios de la paraestatal fueron separados de sus cargos mientras avanzan las indagatorias. Se trata del subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino y el líder de Derrames y Residuos. Las autoridades también presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción.

Las siete irregularidades que explican el derrame en el Golfo de México

El cruce de bitácoras, imágenes satelitales y reportes operativos permitió reconstruir una secuencia de decisiones y omisiones que marcaron el desarrollo del derrame.

La primera señal crítica fue la pérdida de integridad mecánica de un oleoducto, junto con trabajos de reparación que no fueron informados a los niveles directivos de la empresa. A esto se sumó la existencia de una fuga que había sido negada de forma reiterada por áreas operativas, incluso cuando ya se registraban arribazones de crudo en las costas durante marzo.

Los datos científicos confirmaron que el punto donde se detectó la falla en el ducto coincide con el origen de la estela de hidrocarburo identificada en imágenes satelitales. Este hallazgo fortaleció la hipótesis de un derrame previo que no fue contenido a tiempo.

Otra irregularidad relevante fue el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua oleosa recuperada en barreras de contención, lo que sugiere subregistro de la magnitud real del incidente. En paralelo, las autoridades detectaron inconsistencias entre la versión oficial que hablaba de un “lagrimeo” y el despliegue de 11 embarcaciones para controlar la fuga.

El manejo operativo también mostró fallas críticas. La decisión de no cerrar de inmediato el flujo del oleoducto permitió que el derrame continuara durante varios días. La válvula principal se cerró hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga, lo que amplificó la dispersión del hidrocarburo.

Finalmente, destaca la solicitud anticipada a un centro de investigación para simular la dispersión del crudo, realizada desde el 6 de febrero. Este hecho sugiere que existían indicios tempranos del problema, antes de que se reconociera públicamente.

Derrame en el Golfo de México: ¿Que se ha hecho al respecto?

El despliegue operativo incluyó más de 3,300 elementos, buques, aeronaves y barreras de contención que permitieron controlar la expansión del hidrocarburo. Según el informe oficial, se han recolectado alrededor de 915 toneladas de residuos contaminados a lo largo de 630 kilómetros de litoral.

Las evaluaciones realizadas en más de mil recorridos en estados costeros como Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas no reportan mortandad masiva de especies, aunque se mantienen monitoreos en ecosistemas sensibles como manglares, arrecifes y áreas naturales protegidas.

Derrame de petróleo en el Golfo Trece embarcaciones están bajo investigación mientras continúa el análisis de las chapopoteras en Coatzacoalcos y Cantarell. (Prensa Greenpeace)

El tratamiento de residuos mediante desorción térmica busca eliminar hasta casi la totalidad de contaminantes orgánicos, en un intento por mitigar los efectos del derrame en el mediano plazo.

En el ámbito social, el gobierno federal anunció apoyos económicos para comunidades pesqueras, con recursos destinados a cooperativas y transferencias directas a miles de trabajadores del sector. Durante el periodo vacacional de Semana Santa, las autoridades aseguraron que las playas se mantuvieron en condiciones aptas para el turismo, con niveles de ocupación cercanos al 80 por ciento.

¿Cuándo se originó el derrame en el Golfo de México?

A inicios de febrero comenzaron a circular las primeras imágenes y reportes que advertían sobre la presencia de acumulaciones de hidrocarburo en distintas playas de Veracruz y Tabasco, lo que encendió las alertas por afectaciones en la zona costera.

El análisis científico, basado en más de 70 imágenes satelitales y modelos de deriva, apunta a que el derrame surgió en la zona Abkatún-Cantarell. La dinámica marina habría dispersado el hidrocarburo durante semanas, lo que explica su llegada tardía a diversas costas del Golfo.

Como respuesta estructural, el gobierno anunció la creación de un Observatorio Permanente del Golfo de México, enfocado en monitoreo ambiental, prevención de riesgos y coordinación científica. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de reacción ante futuras contingencias en una de las regiones energéticas más importantes del país.