Conflictos laborales en México, por falta de equilibrio en empresas, advierte Pedro Haces

CDMX — Los mayores conflictos laborales en México se presentan por falta de equilibrio entre las empresas y sus trabajadores, advirtió el diputado y líder sindical de la Catem, y quien aseveró que al país le urge un sistema que proteja derechos humanos.

Indicó que las reformas en materia de trabajo y seguridad social que se discuten en la Cámara de Diputados vuelven a poner en el centro una pregunta clave: “¿cómo modernizar el sistema laboral sin frenar la productividad?

El legislador morenista sostuvo que la discusión de cambios a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social reabre el debate sobre la necesidad de evolucionar el modelo laboral hacia uno más equilibrado, eficiente y sostenible, capaz de responder a las nuevas dinámicas del empleo y de la economía.

“Hoy, más que nunca, el reto es claro: garantizar derechos laborales sin perder de vista la productividad, la formalidad y la viabilidad económica de las empresas. Las reformas legales deben ir acompañadas de una visión más amplia sobre el futuro del trabajo. México necesita un sistema laboral que proteja derechos, pero que también funcione. Ese es el verdadero reto de estas reformas.”, dijo de manera enfática.

Pedro Haces Barba puntualizó que México es un país donde la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales desafíos, cualquier ajuste al sistema debe traducirse en mayor certeza, ampliación de la protección social y mejores condiciones reales para millones de trabajadores.

Por ello destacó no se trata sólo de reformar leyes, se trata de que esas leyes realmente funcionen en la realidad.

El legislador subrayó que muchos de los desafíos actuales tienen su origen en la falta de equilibrio entre las condiciones laborales y la operación económica de las empresas.

“Un sindicalismo moderno no puede quedarse en la confrontación. Tiene que ser capaz de construir acuerdos, acompañar a las empresas y garantizar que el trabajo sea digno, pero también sostenible.”

Para Pedro Haces, el equilibrio entre trabajadores y empleadores es una condición indispensable para el desarrollo del país.