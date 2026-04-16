Derrame en el Golfo, sí fue Pemex; áreas operativas ocultaron el hecho y tres funcionarios separados de su cargo

. CIUDAD DE MÉXICO, 16ABRIL2026.- Víctor Rodríguez Padilla, Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex); Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina (Semar); Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía (SENER)ofrecieron conferencia de prensa en las instalaciones de la SENER. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Durante la segunda conferencia del Grupo Interinstitucional conformado para controlar el derrame de hidrocarburos, que afectó principalmente las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, se determinó que el origen exacto del derrame fue una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas de Pemex ubicado en Abkatún.

El problema es grave no sólo por lo que toca al medio ambiente, el director de Pemex señaló en la conferencia que el área operativa de la empresa le ocultó y mintió cuando preguntó sobre lo ocurrido. Esto derivó en cese de funcionarios.

Correspondió a la secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz, informar que el grupo de científicos y técnicos que analizó los posibles orígenes de la contaminación, concluyó que plataformas petroleras de la empresa dejaron escapar hidrocarburos, aunque aún no se tiene la información del volumen exacto filtrado. Esta información se tenía registrada por las áreas operativas de la petrolera desde los primeros días de febrero, aunque fue entregada a autoridades federales por parte de SECIHTI hasta el final de las investigaciones el pasado 3 de abril.

A través de 70 imágenes de satélite, el grupo de científicos corroboró que la mancha de combustible en el mar se movió desde el punto del derrame por acción de las corrientes marinas, afectando costas y playas, aunque hoy estas áreas se encuentran limpias en general.

Funcionarios ocultaron problema a su director

El Director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, reportó que esta información fue ocultada por algunos mandos de la empresa, por lo que confirmó que tres funcionarios fueron separados de su cargo y ahora son investigados por la Fiscalía General de la República, ampliando la demanda interpuesta por la ASEA contra quienes resultaran responsables del derrame.

Los funcionarios separados de su cargo son el subdirector de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental; coordinador de Control marino; y el líder de Derrames y residuos.

Señaló, que una vez conocido el reporte científico, convocó al área operativa de Pemex para que proporcionara imágenes satelitales para verificar el movimiento de los barcos en la zona señalada, sin embargo, destacó que hubo resistencia por parte del área mencionada para entregar la información.

El director confirmó que trabajadores de Petróleos Mexicanos iniciaron con acciones de contención del derrame desde el 8 de febrero, aunque no se dio reporte del incidente a la Dirección General que él encabeza.

Así se detectaron irregularidades por parte de áreas de Pemex, que fueron reportadas a la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tales como la pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto, actividades que, se asegura, no fueron informadas al director ni tampoco a los altos mandos de la empresa. Igualmente, se identifica una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex que había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo, cuando comenzaron a llegar a arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México.

Además, se confirmó la coincidencia entre el sitio donde se detectó la pérdida y el sitio ubicado por los científicos como origen de la estela de aceite observada en las imágenes satelitales estudiadas. Se suman la contradicción entre un simple lagrimeo y el gran despliegue de once barcos en total que se utilizaron para contener recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto y, en sintonía, la decisión de no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame, ya que el cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero 8 días después de que se efectuó la fuga.

De manera paralela, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Petróleos Mexicanos han realizado inspecciones correspondientes y presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para el deslinde de responsabilidades derivadas de este evento.

El Director de Pemex aseguró que derivado de los incidentes que ha registrado la dependencia en los últimos meses, se encuentran en la revisión y mejoramiento de protocolos preventivos.