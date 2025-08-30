SICT destinará cerca de 17 mil mdp para conservación de Red Carretera Federal

Se busca rehabilitar alrededor de 48 mil kilómetros de la Red Carretera Federal, para lo cual se proyecta crear a su vez 37 mil empleos

En Acolman, Estado de México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, estuvieron presentes este sábado en la entrega de 10 nuevos trenes de repavimentación, los cuales están compuestos por 152 nuevas máquinas destinadas ex profeso a las labores de conservación de las vías.

Esta serie de obras estará encaminada a rehabilitar alrededor de 48 mil kilómetros de la Red Carretera Federal, esfuerzo que contempla una inversión histórica que ronda los 17 mil millones de pesos y con el cual se proyecta crear 37 mil empleos.

Entre el equipo que se entregó, figuran: 22 fresadoras, 28 petrolizadoras, 30 rodillos metálicos, 30 compactadores neumáticos, 30 alimentadoras, seis recuperadoras y seis rodillos de pata de cabra.

“No es el tradicional tren de repavimentación, las patas de cabra y las recuperadoras son equipos que se utilizan para reconstruir, reforzar las capas inferiores, no solamente la superficie de la carpeta asfáltica, que es lo que vemos dañado. Si las capas inferiores ya no tienen capacidad o ya penetró la humedad y perdieron parte de sus finos. Necesitamos volver a regresar esa capacidad”, detalló Esteva Medina.

Como parte de este plan de rehabilitación de las carreteras federales, se capacitó a 123 operadores del Estado de México en diferentes rubros para el manejo y cuidado de los equipos, al igual que se les dieron instrucciones para la operación y en los procesos constructivos.

Asimismo, se informó que ya se ha atendido el 85 por ciento del repavimentado, intervenciones y reforzamiento de estructura; de igual manera, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) se ha encargado de llevar a cabo un mapeo que abarca 370 kilómetros de extensión carretera y se ha progresado en un 42 por ciento en relación al proyecto de conservación.

“Se atiende a nivel de mantenimiento rutinario, que es el bacheo, limpieza de cunetas, señalamiento. Adicionalmente la Defensa hizo un poco más de mil km que ya concluyó, en la zona sureste, en las carreteras que fueron afectadas durante el proceso constructivo del Tren Maya”, añadió el titular de la SICT.

El plan para hacer uso de esta nueva maquinaria consistirá en un otorgamiento dividido en tres bloques en aras de abarcar cabalmente la Red Carretera Federal: el primer bloque de equipos de pavimentación se dará para el Estado de México, pensando en favorecer los trabajos en el tramo Texcoco a Ecatepec y Texcoco-Los Reyes. El resto de la maquinaria se distribuirá en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Veracruz.

Por otro lado, el segundo bloque se destinará para la zona Oriente del Estado de México, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Finalmente, el tercer bloque, que se entregará a partir de octubre, será ocupado en obras de conservación para el oriente del estado de México, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Tabasco y Oaxaca.

El programa de entrega de equipamiento para labores de rehabilitación de tramos carreteros contempla que se proporcione, por lo menos, un tren de repavimentación a cada estado, iniciativa que se realiza de acuerdo a lo instruido por la mandataria de México. “Ya están los primeros 30 trenes en proceso, y el próximo año estaríamos buscando adquirir 10 más”, anticipó Esteva Medina.

Al evento de entrega acudieron a su vez la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; el subsecretario de Infraestructura de la SICT, Juan Carlos Fuentes Orrala; la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya; el director general del Centro SICT Estado de México, Francisco Quintero Pereda; el director general de Conservación de Carreteras de la SICT, David Omar Calderón Hallal, y la presidenta municipal constitucional de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio.