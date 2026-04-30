Ola de Calor en México: ¿Hasta cuándo seguirán las altas temperaturas en el país?

Onda de calor Las altas temperaturas en México alcanzarán los 45° en algunos estados del Norte, mientras que la CDMX aún rondará los 32°.

El Día del Niño y la Niña inicia con altas temperaturas en toda la República Mexicana, pues se reportaron hasta 45° en estados del Norte como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango y Guerrero, mientras que la Ciudad de México experimentó hasta 34° la tarde de ayer miércoles.

Entre deshidrataciones, riesgos para la piel e incomodidad por el calor acumulado en el transposte público de la capital y otras regiones, la espera de que los días de calor terminen pronto tendrá que extenderse hasta después del fin de semana, según lo afirman especialistas del clima.

Ola de calor en CDMX: activan Alerta Amarilla en 13 alcaldías por altas temperaturas

A través de su cuenta oficial en redes sociales, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) compartió su boletín metereológico para este jueves 30 de abril, anunciando que activará Alerta Amarilla en al menos 13 alcaldías de la Ciudad de México.

Las zonas de la capital que se verán principalmente afectadas por el intenso calor, cuya temperatura rondará desde los 30° hasta los 32°, son las siguientes:

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Miguel Hidalgo.

Tláhuac.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

Xochimilco.

Recomendaciones para las altas temperaturas en México

Debido al intenso calor que el país todavía experimentará esta semana, las autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones y protecciones, especialemente en un día como hoy que celebra a las infancias de México, pues salir al exterior conlleva riesgos si no se toman las siguientes medidas:

Usar protector solar incluso en zonas nubladas.

Vestir ropa de colores claros.

Utilizar gafas de sol.

Usar gorra, sombrero o sombrilla.

Hidratarse continuamente.

Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

Recomiendan especial atención a niños, niñas y personas adultas mayores, además de evitar en la medida de lo posible exponerse al sol.

¿Cuándo terminará la ola de calor en México?

Una onda de calor, u ola de calor, es un tiempo prolongado de temperaturas extremadamente altas en comparación con el promedio de la región, periodo que dura al menos tres días consecutivos.

En México, de acuerdo a un experto del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en entrevista con el medio Unotv.com, la onda de calor en el país se extenderá hasta el domingo 2 de mayo, cuatro días más de intenso calor en todas las regiones de la República, contando este jueves.