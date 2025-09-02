En tarde lluviosa, Juan Ramón de la Fuente recibe en el AIFA a Marco Rubio

Marco Rubio fue recibido por Juan ramón de la Fuente (EFE)

Marco Rubio en México — El arribo a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio se llevó a cabo sin contratiempos, con leves retrasos por el mal tiempo pero pasadas las 18:05 horas de este martes el avión que trasladó desde Florida a uno de los hombres de mayor confianza de Donald Trump llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde ya era esperado por el canciller Juan Ramón de la Fuente y otros funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A pesar de la copiosa lluvia que caía, esto no impidió que el canciller recibiera con fraternidad al secretario de Estado de EU, a quien dio un cálida recibimiento como a un amigo entrañable, mientras decenas de paraguas los rescataban de la lluvia.

Marco Rubio inicia este martes una visita de dos días a México, pero el momento que acapara la atención es la reunión que sostendrá este miércoles en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum, con quien de acuerdo con la agenda, abordarán temas como cooperación en seguridad, tráfico de fentanilo, migración, aranceles y un asunto clave será si tratarán la oferta de EU para apoyar con su ejército en el combate a cárteles de la droga en territorio mexicano.

Esta visita será clave, ya que Marco Rubio, uno de los hombres de mayor confianza de Trump, es el enlace para estrecharla cooperación con México.Un portavoz del Departamento de Estado ha señalado que las conversaciones en México se centrarán en establecer áreas en las que ambas naciones puedan afianzar nuevos avances en cooperación en la lucha contra el crimen organizado.Después de su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, Marco Rubio ofrecerá una conferencia junto al Canciller, Juan Ramón de la Fuente, sobre los alcances de este encuentro.

Posteriormente, el secretario de Estado de EU viajará a Ecuador, su siguiente escala en esta breve gira por América Latina, donde también se prevé aborde la estrategia de EUcontra las bandas criminales.

