ISSSTE anuncia nuevas obras y ampliaciones en todo el país

Martí Batres Guadarrama informó sobre las obras e inauguraciones que el ISSSTE realizará en los próximos meses para fortalecer la atención médica en distintas regiones de México. En septiembre se inaugurará la Unidad de Medicina Familiar de San Buenaventura, Coahuila, así como las unidades de Guelatao, Tapanatepec y Huautla, en Oaxaca, y la de Arcelia, Guerrero. Además, se realizará el reemplazo de la Clínica Hospital por el Hospital General de Chetumal, en Quintana Roo.

Martí Batres presentó su primer informe mensual al frente del ISSSTE (Especial)

En octubre continuarán las inauguraciones con la ampliación de la Clínica Hospital de Cancún, Quintana Roo, y la apertura de nuevas unidades de medicina familiar en Satélite, Estado de México; Tixkokob, Yucatán; Rosarito, Baja California, y Hecelchakan, Campeche. Para noviembre se prevé la apertura de la Clínica Hospital de Cherán, Michoacán, y de la Unidad de Medicina Familiar de Tecate, Baja California.

La mayor parte de estas obras corresponde a unidades de primer nivel y medicina familiar, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población y mejorar la cobertura en todo el país.