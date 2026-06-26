Se realizó la última sesión del Consejo Técnico Escolar

En la última sesión del Consejo Técnico Escolar, Mario Delgado, secretario de educación, ​resaltó avances educativos, laborales y de becas al cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Delgado

Recordó que “desde 2018, el pueblo de México eligió reconstruir el vínculo entre estado y magisterio, que los años neoliberales habían dejado hecho astillas; reconstruir esa relación ha sido devolverle al país la memoria de sí mismo”. El secretario afirmó que el Gobierno de México trabaja en el fortalecimiento de una nueva relación con el magisterio nacional basada en el diálogo, el respeto y la conciliación, en contraste con las políticas aplicadas por administraciones anteriores.

Hace unos días, agregó, el calendario nos recordó los 20 años de la represión contra los maestros por parte del gobierno priista de Ulises Ruiz en Oaxaca, con el respaldo del gobierno federal encabezado por el panista Vicente Fox.

Asimismo, este 19 de junio se cumplieron 10 años de los hechos ocurridos en Nochixtlán, otro capítulo doloroso para el magisterio, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el contexto de la implementación de la reforma educativa impulsada por Aurelio Nuño.

Lamoria de las maestras y los maestros agraviados, así como de quienes perdieron la vida, forma ya parte de la conciencia histórica del país. Mario Delgado Carrillo destacó que la reforma educativa de 2019, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, “terminó la represión y persecución en contra del magisterio por parte de los gobiernos neoliberales”, y añadió que esta reforma devolvió a las y los docentes su autonomía profesional y el reconocimiento social como agentes de cambio.