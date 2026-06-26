¿Cómo ayudar a Venezuela desde México? Ubicación de los centros de acopio y alternativas de apoyo

Después de los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que se vivieron en Venezuela, diversas organizaciones y personas de la comunidad venezolana en México han habilitado centros de acopio y otras alternativas de apoyo para los afectados de este sismo.

Hasta el momento, las autoridades en Venezuela han informado que son más de 900 personas las que han perdido la vida, cerca de 3 mil personas lesionadas y miles de desaparecidos.

Los organismos humanitarios y las autoridades de aquel país han recomendado consultar información oficial conforme se avanza en las labores de rescate. Asimismo, se informó que la coordinación en la recepción de donativos en México no es por parte de las autoridades venezolanas, por lo que se invitó a la ciudadanía a acudir únicamente a los centros de recolección previamente identificados para canalizar la ayuda.

Centros de acopio en CDMX

Algunos espacios que fueron habilitados para la recepción de insumos en especie que se localizan en las inmediaciones de la Ciudad de México (CDMX) son:

Topos México, ubicado en: Magistrados 75, Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09180.

ubicado en: Magistrados 75, Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09180. Pasticho Express , ubicado en: Lago Alberto 320, Centro Comercial Parques Polanco, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

, ubicado en: Lago Alberto 320, Centro Comercial Parques Polanco, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo. Pardago, ubicado en: Avenida Horacio 214, V Sección de Polanco, colonia Polanco

Por su parte, la Cruz Roja de México ha informado que, hasta el momento, solo mantiene activos los canales para donativos económicos, por lo que aún no cuentan con centros físicos para recibir víveres o insumos médicos.

¿Dónde hacer donaciones monetarias?

Si deseas realizar una aportación económica desde México, puedes acercarte a las plataformas y cuentas oficiales de las siguientes organizaciones humanitarias internacionales:

Cruz Roja Mexicana

Cruz Roja Venezuela

Cáritas Venezuela

We Love Foundation

¿Qué artículos puedo donar para Venezuela?

Instituciones como la brigada de rescate Topos de México compartieron una lista de los productos prioritarios para ser enviados al país caribeño:

Agua embotellada

Casas de campaña

Lonas de plástico

Artículos de higiene personal

Insumos médicos

Alimentos no perecederos

Artículos de protección para rescatistas

Alimento para mascotas

Ante esta emergencia, los organismos internacionales recomiendan realizar los donativos únicamente a través de instituciones reconocidas y centros de acopio oficiales con el fin de garantizar el traslado de la ayuda a las comunidades afectadas.