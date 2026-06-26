26 mexicanos serán repatriados de Venezuela tras los sismos que azotaron la región

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un grupo de 26 connacionales serán repatriados voluntariamente luego de los desafortunados sismos que afectaron a Venezuela.
La cancillería entró en contacto con 73 mexicanos residentes o que estaban en tránsito en dicho país que se encuentran en buen estado de salud y en lugares seguros.
Aquellos que desean volver a México recibirán asistencia de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana que ayer llevaron ayuda humanitaria y 250 elementos de rescate a territorio venezolano.
La dependencia reconoció el trabajo y el profesionalismo del personal diplomático de nuestra representación en Venezuela, el cual se encuentra a salvo y realizando las labores de asistencia y protección consular requeridas.
Se recordó que los medios de atención para emergencias de la Embajada de México en Caracas, en caso de requerir asistencia o protección consular para personas mexicanas: +58 412 2524675 embvenezuela@sre.gob.mx