Director general del ISSSTE agradece donación de dos Clínicas en Tecamac

El director general del ISSSTE, Martí Batres, destacó la donación por parte de las autoridades del municipio de Tecámac, de dos clínicas de medicina familiar, que antes funcionaban como consultorios, en beneficio de la derechohabiencia de aquella región del estado de México.

En el marco de su intervención en la conferencia mañanera, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el directivo aprovechó la oportunidad para agradecer a la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, la referida donación.

Batres Guadarrama puntualizó que “el municipio nos lo cambió por dos clínicas y estamos muy agradecidos con el municipio de Tecámac por esta donación”.

Señaló que el acuerdo para la entrega de dos clínicas de medicina familiar, que cuentan con quirófano, y las que anteriormente funcionaban como Consultorio de Atención Familiar (CAF) del Instituto.

El instituto refirió que el pasado sábado, Batres Guadarrama firmó el convenio con la presidenta municipal, Rosi Wong Romero, que fue atestiguado por la senadora y ex alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante.

En el evento, que se realizó en la Clínica de Lomas Tecámac, Wong Romero dijo que este acto permitirá una mejor atención a los derechohabientes de la región y “representa un paso firme para el fortalecimiento de los servicios de salud, compromiso social y visión de futuro”.

Tanto esta clínica como la de Héroes Tecámac fueron construidas y equipadas con recursos municipales.