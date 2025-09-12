El “Tesoro” del “Choko”: joyas, armas y un muñeco de Chucky le encuentran a amigo de Sandra Cuevas

Choko y Sandra Cuevas Autoridades realizaron cateos y aseguraron pertenencias al presunto líder criminal de Ecatepec

La detención de Alejandro N, mejor conocido como “El Choko”, en la Plaza Las Américas de Ecatepec, sigue dando de que hablar. El líder de La Chokiza y amigo de Sandra Cuevas, acusado de homicidios, extorsiones y despojo de propiedades, tenía objetos bastante curiosos, los cuales fueron asegurados por las autoridades.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales por sus características peculiares que llamaron la atención de más de un usuario.

El operativo contra el presunto líder criminal de Ecatepec expuso su “tesoro” personal y la estructura de violencia que encabezaba. Además, dejó al descubierto un universo que mezcla la vida criminal con la ostentación, aparentemente ayudando al pueblo de Ecatepec. Se trataba de un hombre buscado por la justicia, mientras posaba entre motociclistas y vecinos que le pedían selfies como si fuera una celebridad local.

En Facebook el Choko aparece como Agmd Gilmare y compartía desde rodadas en motocicleta hasta críticas a las autoridades, defendiendo el carácter supuestamente social de su agrupación.

El logotipo de La Chokiza, un Jesucristo sobre una motocicleta acompañado de un chocolate y fajos de billetes con alas, ejemplifica la mezcla de culto urbano, rebeldía y narcocultura que su grupo proyectaba.

El tesoro del Choko: esto le aseguraron al presunto líder criminal de Ecatepec

Durante los cateos realizados tras su captura, las autoridades aseguraron un conjunto de objetos que parecían sacados de un gabinete de curiosidades macabras. la imágenes fueron compartidas por el periodista Carlos Jiménez.

Entre armas largas, pistolas y subametralladoras, destacó un crucifijo compuesto por fusiles que simulaban los maderos de la cruz, reflejo de la estética narco-religiosa de la organización.

EL CRUCIFIJO NARCO del CHOKO

Es el Cristo q se colgaba el jefe de la Chokiza.

Un arma larga, una pistola, dos subametralladoras… simulan los maderos de la Cruz.

Así lo lucía con @SandraCuevas_, con su pareja oficial…@SSPCMexico y @SEMAR_mx lo hallaron con drogas, armas… pic.twitter.com/xU6iBEBsdm — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 12, 2025

Además, se encontraron drogas, cómplices y un muñeco de Chucky, cuyo hallazgo generó especulación sobre los rituales o símbolos que el grupo podría haber utilizado para consolidar su poder.

Chuky Unos de los objetos asegurados a El Choko

El Choko había logrado construir un imperio que, bajo la apariencia de ayuda social y colaboración con comerciantes y taxistas, se dedicaba a actividades ilícitas como extorsión, cobro de piso y narcomenudeo.

La estructura delictiva, originada tras su baja de la Fiscalía del Estado de México por irregularidades, consolidó su influencia en Ecatepec, generando violencia y notoriedad en la región por sus llamativos eventos con vecinos de uno de los municipios más peligrosos del país.

El Choko y Sandra Cuevas

La detención de Alejandro N también reavivó la discusión sobre la relación de La Chokiza con la esfera política. Fotografías y videos difundidos por periodistas en redes sociales mostraron a Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, posando frente a murales alusivos a la organización y compartiendo eventos con el ahora detenido.

En declaraciones transmitidas por TikTok, Cuevas defendió su postura afirmando que sus vínculos surgieron a partir de colaboraciones con asociaciones de comerciantes y taxistas, sin que existiera conocimiento de las actividades delictivas que el líder de La Chokiza realizaba.

La exfuncionaria insistió en que nunca ocultó la relación y negó sentirse intimidada por la detención, reafirmando la complejidad de los nexos entre política, sociedad y crimen organizado.