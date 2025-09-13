Fiscalía de Michoacán confirma muerte de la influencer Marian Izaguirre; familiares exigen justicia

Fiscalía confirma muerte de la tiktoker Marian Izaguirre Especial

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el fallecimiento de Marian Izaguirre, influencer mexicana de 23 años, quien fue reportada como desaparecida el 2 de septiembre en Uruapan y localizada con vida cinco días después en Morelia.

Tras permanecer en estado crítico en el Hospital de la Mujer, la joven sufrió complicaciones de salud que llevaron a su muerte cerebral. Con el consentimiento de su familia, se procederá a la donación de sus órganos.

Marian Izaguirre, conocida por su presencia en redes sociales, fue vista por última vez el 1 de septiembre a bordo de un vehículo Kia Río en Uruapan. Su desaparición generó preocupación entre sus seguidores y activó la Alerta Alba en Michoacán.

El 6 de septiembre, fue localizada en un hotel de Morelia en estado grave y trasladada al hospital. Aunque inicialmente se sospechó de violencia intrafamiliar como causa de su desaparición, las autoridades no han confirmado detalles específicos sobre las circunstancias de su estado crítico.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a la comunidad digital, donde internautas expresan su dolor y exigen justicia. La Fiscalía de Michoacán continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

