Se registran candidatos a Sonora; “sin dados cargados”, confían

El alcalde de Cajeme, Sonora, Javier Lamarque muestra su registro para la coordinación estatal de Morena a esa entidad

Como colofón de la penúltima jornada de registros en Morena, , los y las aspirantes a la coordinación estatal de Sonora formalizaron su proceso donde coincidieron en que si hay garantías de piso parejo pese a las versiones de que el gobernador, Alfonso Durazo, tiene a su preferida.

Tras registrarse como aspirante a esa coordinación, el alcalde con licencia de Cajeme, Javier Lamarque Cano, desestimó que la presencia de funcionarias con licencia del gabinete de Durazo impliquen “dados cargados” y se dijo seguro de triunfar en esta contienda interna.

“Vamos bien, vamos unidos en Cajeme, vamos unidos en Sonora, perdón. Vamos unidos en Sonora, vamos a salir adelante y va eh continuar la transformación en Sonora, ¿no? Que no les quepa la menor duda de eso”, aseveró

Afirmó que hay unidad al interior del partido, a pesar de la competencia con el objeto de elegir al coordinador estatal.

“Estamos unidos, estamos fortalecidos como proyecto, como partido, y vamos a ir hacia adelante para que continúe la cuarta transformación en nuestro estado de Sonora”, manifestó.

El alcalde con licencia del municipio de Cajeme, dijo estar de acuerdo en que la elección se haga por medio de una encuesta, y recordó que participó de la misma manera en elecciones anteriores.

En su oportunidad, la senadora con licencia por Sonora, Lorenia Valles, procedió al registro y rechazó que “.haya dados cargados”

“No, el gobernador no tiene candidato. pues ni candidatas. Él mismo, él mismo ha hecho que haya un piso parejo y todas y todos estamos participando en igualdad de condiciones”, aseveró.

--¿Hay piso parejo para los competidores?

--Sí, claro que sí. Sonora es un estado que se ha distinguido por su madurez política. Tenemos grandes liderazgos en el estado, a un gran gobernador, todos participando de buena fe, con madurez y altura de miras.

Valles aseveró que los aspirantes en Sonora hicieron el compromiso a que “ sea el resultado que sea” lo respetaran e impulsarán el proyecto de la cuarta transformación en Sonora.

Asimismo se registraron el diputado local Omar del Valle Colosio. También se inscribió la ex titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), Célida López Cárdenas.

Respaldado por el Partido del Trabajo, se registró el exsecretario de Educación y Cultura de Sonora, Froylán Gámez Gamboa.

Este sábado concluyen los registros en Morena con Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.