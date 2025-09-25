Sedema y ECOCE convenio por fortalecer la cultura del reciclaje 

Mercado de Trueque Mercado del Trueque, fomenta el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Se busca llevarlo a diferentes alcaldías

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA), y ECOCE anuncian compromisos conjuntos para fortalecer el programa “Mercado de Trueque”, espacio enfocado a fomentar la cultura del reciclaje, evitando que miles de toneladas de residuos lleguen a los rellenos sanitarios y promover así, la responsabilidad ambiental entre la ciudadanía.

El propósito del programa “Mercado de Trueque” es lograr que cada vez más personas se sumen a la cultura del reciclaje y reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos, con un llamado a la ciudadanía a entregar materiales reciclables de manera ordenada y responsable.

Ello, a fin de evitar que los residuos terminen en rellenos sanitarios, tiraderos, alcantarillas, incluso mares o ríos, donde generan graves problemas ambientales con impacto en el suelo, agua y aire.

Jorge Terrazas, director general de ECOCE, destacó que el Mercado de Trueque no sólo es un programa de acopio, sino un punto de encuentro entre la ciudadanía, la educación y la sostenibilidad “convencidos de que fomentar hábitos responsables desde lo cotidiano transforma la manera en que vivimos nuestras ciudades y abre el camino hacia una cultura ambiental sólida y participativa.

En el Mercado de Trueque entre 2019 y agosto de 2025 se han recuperado 199,179 kilos de materiales recuperados y enviados a reciclaje, de los cuales el 35% corresponde a vidrio (69,432 kilos), 18% a cartón, con 36,211 kilos y 17% de PET, con 34,504 kilos, seguidos por cartón laminado, papel, PEAD, hojalata, aluminio y empaques plásticos flexibles EPF.

En este esfuerzo colaborativo, la SEDEMA y ECOCE establecieron lineamientos claros para la recepción, recolección, transporte y trazabilidad de los residuos sólidos urbanos, asegurando que sean enviados a plantas de reciclaje bajo un estricto cumplimiento de normas y leyes ambientales. Este convenio incorpora objetivos en materia de economía circular y educación ambiental en coordinación con la industria y las autoridades.

Resaltó que ECOCE apoyará a la Sedema para organizar las ediciones del “Mercado de Trueque” en diversas alcaldías de la capital, colocando camiones y contenedores para el acopio, clasificando residuos reciclables y elaborando reportes ambientales que documenten los beneficios de cada jornada.

A su vez, Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente señaló los beneficios del esfuerzo por seguir fortaleciendo el Mercado de Trueque, al tiempo de que se reforzará el componente educativo con actividades de sensibilización, orientación y difusión para la población asistente, consolidando una cultura ambiental incluyente y participativa.