Detienen a apoderada legal de empresa de huachicol ligada a Ruffo Appel

Detenida Guadalupe "N". (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa directamente relacionada con una red criminal de contrabando de combustible transportado en ferrotanques.

Esta empresa está relacionada a la red de huachicol en la que estaría involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

De acuerdo con los datos de prueba recabados durante la investigación, Guadalupe “N” habría intervenido en operaciones de comercio exterior mediante las cuales se declaraban volúmenes de hidrocarburo significativamente inferiores a los realmente transportados.

Asimismo, habría participado en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y la realización de gestiones ante autoridades aduaneras respecto de mercancías detectadas con irregularidades.

Adicionalmente, fue identificada como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de la persona moral, circunstancia que le habría permitido intervenir en la administración financiera de la empresa.

También, Guadalupe “N” compareció ante autoridades aduaneras para realizar gestiones relacionadas con mercancías cuyo ingreso presentaba inconsistencias documentales, promoviendo actuaciones tendentes a su liberación y regularización.

En conjunto, su participación presuntamente estuvo relacionada con actividades de representación corporativa, administración financiera y ejecución de actos jurídicos vinculados con la operación comercial de la empresa investigada.

Guadalupe “N” fue localizada y detenida en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, para después ser puesta a disposición de la autoridad judicial que la requirió.

En julio de 2025, conforme a la Estrategia Nacional contra la Extracción Ilegal, Robo y demás Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, fueron localizados 33 ferrotanques abandonados en inmediaciones del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

Los detenidos vinculados a esta red de contrabando de combustible son:

Ernesto Guillermo Ruffo Appel

Ricardo Thompson Navarro

Juan Hermilo Chávez Rodríguez

Guillermo de la Peña Rosales

José María de la Peña Ramos

Luis Antonio Barrientos Juárez

Adriana Magali Bárcenas Guillén

José Merino Valdés Cuervo

Acusaciones hacia Ruffo Appel

El exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso por una jueza federal, quien además ratificó la medida de prisión preventiva en su contra y la de otros siete acusados por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal.

La investigación de la FGR señala a los imputados por su presunta participación en una estructura dedicada al llamado huachicol fiscal, un esquema que consiste en introducir, comercializar o declarar de manera irregular combustibles para evadir el pago de impuestos y otras obligaciones fiscales, generando pérdidas millonarias para el erario.

la estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades portuarias, dragados y operación de puertos,fundada por Ruffo Appel, quien fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad.

La FGR explicó que las empresas investigadas declaraban ante las aduanas cantidades menores de combustible a las realmente transportadas o registraban mercancías distintas para evadir el pago de impuestos. El hidrocarburo provenía de refinerías de Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.

De acuerdo con las indagatorias, la organización reportaba apenas el 10 por ciento de la capacidad real de los carros tanque ferroviarios: declaraba alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaba hasta 110 mil litros por unidad.

Posteriormente, el combustible era descargado en instalaciones ferroviarias y distribuido mediante pipas pertenecientes a siete empresas, sin contar con los permisos correspondientes.

Como parte de la investigación, la FGR aseguró haber identificado más de 15.2 millones de litros de combustible que no fueron declarados ante las autoridades, así como un posible daño superior a 106 millones de pesos por evasión del IEPS y del IVA en una primera etapa del caso.

Además, el análisis de operaciones entre enero y julio de 2025 estimó un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos derivado de la importación irregular de combustibles.

La dependencia también informó que identificó movimientos financieros por más de 3 mil 75 millones de pesos y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares mediante cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, las cuales presentaban un patrón característico de “cuentas puente” para dificultar el rastreo del origen de los recursos.