Zacatecas debe ser uno de los grandes destinos turísticos de México: Ulises Mejía Haro

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Durante un encuentro con vecinas y vecinos en el barrio de Barbosa, Ulises Mejía Haro destacó que Zacatecas capital tiene el potencial para convertirse en uno de los grandes destinos turísticos de México, gracias a su riqueza arquitectónica, cultural y gastronómica.

Recordó que el Centro Histórico de Zacatecas fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1993, y subrayó la importancia de sus plazas, callejones, museos y espacios culturales, elementos que distinguen a la ciudad a nivel nacional e internacional.

Mejía Haro señaló que esta riqueza se complementa con las tradiciones locales: las callejoneadas, la música de tambora, los festivales, las artesanías y la gastronomía típica, que deben integrarse en una estrategia de promoción turística para incrementar la llegada de visitantes y prolongar su estancia en la ciudad.

El ex alcalde sostuvo que el turismo debe generar beneficios directos para las familias zacatecanas, fortaleciendo hoteles, restaurantes, mercados, artesanos y productores locales, además de promover con mayor fuerza los productos elaborados en Zacatecas para que la derrama económica permanezca en la región.

. Ulises Mejía Haro señaló que Zacatecas capital tiene el potencial para convertirse en uno de los grandes destinos turísticos de México.

Asimismo, consideró indispensable una estrategia coordinada entre instituciones y órdenes de gobierno para garantizar seguridad, mejorar la conectividad, recuperar espacios públicos y construir una agenda permanente de actividades culturales, artísticas y gastronómicas que atraigan visitantes durante todo el año.

“Tenemos historia, cultura, museos, gastronomía y una ciudad reconocida mundialmente. Hay que convertir esa riqueza en más turismo, empleos y oportunidades para nuestra gente, haciendo que Zacatecas esté como uno de los grandes destinos culturales de México”, afirmó.

Finalmente, destacó que las Asambleas en Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional permiten escuchar a la ciudadanía y plantear alternativas de desarrollo y bienestar desde las vocaciones de cada región.