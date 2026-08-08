Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan obras en la Presa Lago de Guadalupe

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez

En Cuautitlán Izcalli, Estado de México; la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez recorrieron y supervisaron las obras del sistema de aprovechamiento de agua de la Presa Lago de Guadalupe, un proyecto planteado para fortalecer el suministro en el Valle de México.

La obra forma parte del Plan Oriente y busca aprovechar el agua del embalse para convertirla en una fuente continua de agua potable. La intención, de acuerdo con el proyecto, es reforzar la seguridad hídrica de la región y disminuir la dependencia de otros sistemas de abastecimiento.

Planta para procesar 3 mil litros por segundo

El proyecto está a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y contempla la construcción de una planta potabilizadora de vanguardia.

La infraestructura tendrá capacidad para procesar hasta 3 mil litros de agua por segundo, con lo que se pretende transformar el agua de la Presa Lago de Guadalupe en agua potable de alta calidad.

Pero la obra no se limita a la construcción de la planta. El proyecto contempla todo un sistema de infraestructura para captar, conducir y distribuir el recurso.

Dentro de los trabajos se incluye una obra de toma, una presa derivadora y dos plantas de bombeo: Barrientos y Ancón.

También se construye una línea de conducción de 14 kilómetros y se realizan labores de mantenimiento en cerca de 50 kilómetros de infraestructura de conducción.

A esto se suma la rehabilitación de la Línea Metropolitana, con la que se busca mejorar el transporte y la distribución del agua una vez que el sistema entre en funcionamiento.

La idea es que toda esta infraestructura trabaje de manera conjunta para aprovechar el recurso disponible en la presa y llevarlo hacia las zonas contempladas en el proyecto.

Municipios que recibirán el agua

La primera etapa contempla aumentar el suministro para los municipios de Cuautitlán Izcalli y Teoloyucan.

Sin embargo, conforme avance la rehabilitación de la infraestructura, el proyecto permitirá distribuir agua también hacia otros puntos de la región.

Entre ellos se encuentran Nezahualcóyotl, La Paz y Ecatepec, además de otras zonas del Valle de México.

Inversión de 5 mil 530 millones de pesos

Para desarrollar este sistema se contempla una inversión de 5 mil 530 millones de pesos.

Durante la supervisión, Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez revisaron los trabajos que forman parte de esta estrategia para fortalecer la infraestructura hídrica del Estado de México.

El proyecto busca que la Presa Lago de Guadalupe deje de ser únicamente un embalse y pueda convertirse en una fuente de abastecimiento de agua potable para distintos municipios.