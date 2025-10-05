Mario Delgado honra a los Maestros, el corazón vivo de la transformación educativa

Detrás de cada logro educativo hay un Maestro comprometido con su comunidad; en sus manos se forja el futuro de México, señala titular de la SEP — Porque los Maestros son el motor de la transformación educativa, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, honró su labor en ocasión del Día Internacional del Docente.

El funcionario exaltó el compromiso de cada Maestro de México con los estudiantes y las comunidades educativas.

Dijo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa políticas públicas para fortalecer la formación, profesionalización y desarrollo de los Profesores, y brindarles mejores condiciones para el ejercicio de su labor.

“El Magisterio es el motor de la transformación educativa; su esfuerzo hace posible que millones de estudiantes accedan a una educación con equidad, inclusión y calidad”, expresó.

Desaparecer USICAMM, Demanda Histórica Docente

Recordó la encuesta que realizará la SEP entre los trabajadores de la educación, de la cual informó la semana pasada ante la Cámara de Diputados para construir conjuntamente el nuevo sistema que sustituirá a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), señalada como “nefasta”.

Dijo que de octubre de 2025 a marzo de 2026 será llevará a cabo esta consulta, escuela por escuela, en todo el país “para conocer las necesidades de los Maestros y diseñar un mecanismo más justo y transparente para la movilidad laboral”.

Como se sabe, en innumerables foros y momentos desde el sexenio pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expresó la petición para desparacer la USICAMM, un compromiso presidencial que enarboló la presidenta Sheinbaum Pardo durante su campaña proselitista.

El Maestro Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE, anunció desde febrero de este año la realización de foros estatales para contribuir al diseño del nuevo sistema educativo que sustituirá a la USICAMM, una demanda histórica del Magisterio.

El SNTE impulsa una legislación que también reivindique la labor de los Maestros indígenas y les otorgue un papel central en el diseño de políticas educativas.

Detrás de Cada Logro, un Maestro

Delgado Carrillo afirmó que el trabajo del Magisterio es fundamental para garantizar el derecho a la educación de niños, adolescentes y jóvenes en todo México y reconoció a los Maestros por su dedicación y compromiso con la enseñanza.

“Sabemos que detrás de cada logro educativo hay una maestra o un maestro comprometido con su comunidad; nuestro deber es acompañarlos, escucharlos y fortalecer su tarea, porque en sus manos está la formación de las futuras generaciones”, expresó.

Mario Delgado honra a los Maestros, el corazón vivo de la transformación educativa