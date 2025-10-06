Lluvias por Huracán Priscila: Estos serán los estados más afectados en México Mantiene una amplia circulación que provocará lluvias torrenciales en Colima, el sur de Jalisco, el este y la franja costera de Michoacán, así como el suroeste y la costa de Guerrero

El Huracán Priscilla, el decimosexto ciclón de la temporada en el Pacífico, continúa desplazándose frente a las costas del occidente de México, generando lluvias intensas y fuerte oleaje en varios estados, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte más reciente del organismo, Priscilla se intensificó el domingo a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y mantiene una amplia circulación que provoca lluvias torrenciales en Colima, el sur de Jalisco, el este y la franja costera de Michoacán, así como en el suroeste y la costa de Guerrero.

A las 06:00 horas locales (12:00 GMT), el centro del fenómeno se ubicaba a 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 675 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de hasta 170 km/h y avanza lentamente hacia el nor-noroeste a 7 km/h.

El SMN prevé que las próximas horas se mantengan lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Colima, el sur de Jalisco y el oriente y costa de Michoacán; lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit, y precipitaciones fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California Sur.

Asimismo, se esperan vientos de 70 a 90 km/h en las costas de Jalisco y Colima, y de 50 a 70 km/h en Michoacán, acompañados de oleaje elevado que podría alcanzar entre cinco y seis metros de altura en el litoral jalisciense y colimense. En las costas de Michoacán se anticipan olas de hasta cuatro metros, y de dos a tres metros en Guerrero.

Lluvias por Huracán Priscila: Estos serán los estados más afectados en México Mantiene una amplia circulación que provocará lluvias torrenciales en Colima, el sur de Jalisco, el este y la franja costera de Michoacán, así como el suroeste y la costa de Guerrero

Ante estas condiciones, el SMN mantiene activa una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. Las autoridades exhortaron a la población a atender los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil para prevenir riesgos.

El pronostico indica que Priscilla se mantendrá como huracán categoría 1 durante las próximas horas, aunque podría fortalecerse a categoría 2 entre el martes y miércoles. Las lluvias asociadas al sistema podrían generar descargas eléctricas e inundaciones que desatarán afectaciones en caminos rurales y zonas urbanas.

Además, los fuertes vientos podrían provocar la caída de árboles y daños en estructuras ligeras. Las autoridades pidieron extremar precauciones ante el oleaje y el riesgo de corrientes marinas.

Hasta el momento, en el océano Pacífico se han formado 16 ciclones tropicales con nombre: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario, Narda, Octave y ahora Priscilla.

El SMN recordó que para esta temporada se pronosticó la formación de entre 16 y 20 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías más intensas, de 3 a 5.

El último huracán que impactó territorio mexicano fue Erick, que el pasado 19 de junio tocó tierra en el sur del país como categoría 3, dejando un menor fallecido y severos daños en Oaxaca y Guerrero.