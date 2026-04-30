Dictan prisión preventiva al “Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero”

Detenido “Güero Conta". (FGR)

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “Güero Conta”, operador financiero y hombre de confianza de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit y Zacatecas.

La autoridad judicial acompañó las imputaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Posteriormente, se solicitó la vinculación a proceso, sin embargo, su defensa se solicitó a la duplicidad del término constitucional --- plazo en el que el imputado, asesorado por su defensa, puede solicitar que su situación jurídica se resuelva en 72 o 144 horas para ampliar su defensa ---para determinar la situación jurídica del “Güero Conta”.

El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que ordenó su ingreso en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco.

César “N”, alias “Güero Conta” era responsable del lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas, recursos que eran utilizados para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades.

Asimismo, operaba mecanismos de lavado de dinero mediante corredores financieros, familiares, socios y empresas fachada, con los que ocultaba activos y recursos de procedencia ilícita, constituía redes empresariales aparentemente legales y fortalecía la capacidad logística, operativa y financiera de su organización criminal.