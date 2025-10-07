Huracán Priscila: trayectoria y pronóstico de lluvias para las próximas horas

Huracán Priscilla

El Servicio Meteorológico Nacional, adjuto a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ofreció el pronosticó clímatico ocasionado por la trayectoria del Huracán Priscila en las costas del océano Pacífico para la noche de este marte y la madrugada del miércoles.

Debido a la circulación y bandas nubosas de Priscilla, zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, una en el océano Pacífico, al sur de las costas de Chiapas, la segunda se desplazará sobre la Bahía de Campeche además de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México se esperan lluvias en 28 estados del país.

Lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 mm: Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este centro y sur).

Lluvias muy fuertes, de entre 50 a 75 mm: Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán y Guerrero.

Lluvias fuertes de entre 25 a 50 mm: Jalisco, Colima, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Morelos.

Lluvias aisladas de entre 0.1 a 5 mm: Sonora, Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes.

Baja California Sur también se verá afectado con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y y oleaje de 5.5 a 6.5 m de altura; Sinaloa, Nayarit y Jalisco presentarán viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 m de altura en las costas; y Colima tendrá oleaje de 2.0 a 3.0 m de altura.