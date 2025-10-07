Priscilla es huracán categoría 2: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima esperan lluvias intensas y fuertes

Huracán Priscilla

Para este martes se pronostican lluvias intensas, de entre 75 a 150 mm en el su de Baja California Sur, el centro y el sur de Sinaloa, y el norte y el centro de Nayarit, además de viento de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Estos efectos son provocados por los desprendimientos nubosos del huracán Priscilla que se ubica actualmente en la categoría 2.

Jalisco y Colima esperan lluvias fuertes, de entre 25 a 50 mm, con vientos de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Colima.

Asimismo, se prevé oleaje de 5.5 a 6.5 m de altura en la costa sur de Baja California Sur; de 3 a 4 m en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 2 a 3 m en la costa de Colima.

El centro del huracán se localizó aproximadamente a 345 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 535 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco a la 15:00 del centro de México.

No se descarta su evolución a categoría 3 en las próximas 24 horas. Por ello, las autoridades mantendrán vigilada la zona por efectos del huracán desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Los efectos de las lluvias en los estados mencionados podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.